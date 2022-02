Raubüberfall vor Spielsalon in Berg am Laim: Täter auf der Flucht

Drei unbekannte Männer haben am Sonntagabend einen 20-Jährigen vor einem Spielcasino ausgeraubt. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Berg am Laim - Am Sonntagabend haben drei unbekannte Männer einen 20-Jährigen vor einem Spielsalon in Berg am Laim bestohlen. Dies berichtet die Polizei.

Zuvor hatte der 20-jährige Bestohlene vor dem Spielcasino eine Zigarette geraucht und einem der Täter eine Kippe spendiert. Kurz darauf sind dessen zwei Mittäter hinzugekommen, haben den Mann fest gehalten und dessen Bargeldscheine aus der Hosentasche gezogen. Die Täter sind in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

Überfall in Berg am Laim: Drei Tatverdächtige gesucht

So werden die Täter beschrieben: Der erste Täter ist rund 22 Jahre alt, ungefähr 190cm groß und dunkelhäutig. Dieser ist von kräftiger Statur und war mit einer neongrünen Kapuzenjacke und schwarzer Hose bekleidet.

Der zweite Täter ist etwa 18 Jahre alt, um die 180cm groß mit einer schlanken Figur und kurzen blonden Haaren. Er trägt eine Brille mit schwarzem Gestell. Dieser hatte zum Tatzeitpunkt eine schwarze North Face Jacke und eine schwarze Hose an.

Der dritte Täter wird ebenfalls auf 18 Jahre geschätzt, ist 180cm groß und schlank mit glatten braunen Haaren. Dieser trug eine schwarz-weiße Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugenaufruf: Die Polizei sucht nach den Tatverdächtigen und bittet um Hinweise von Zeugen, die am Samstagabend zwischen 21.30 und 22 Uhr im Bereich der Baumkirchner Straße, Berg-am-Laim-Straße und Kreillerstraße Beobachtungen gemacht haben. Die Hinweise können unter 08/2910 0 abgegeben werden.