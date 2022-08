Frau mit Messer bedroht Jugendliche in S-Bahn zum Flughafen

Die Bundespolizei sucht eine stark tätowierte, korpulente Frau. Das Opfer ist auch verschwunden.

Berg am Laim - Die Unbekannte ist am vergangenen Sonntag gegen 22 Uhr am Leuchtenbergring in eine S1 zum Flughafen gestiegen. Sie setzte sich zu zwei Jugendlichen und bedrohte sie mit einem Messer. Als die Teenager sich woanders hinsetzten, folgte ihnen die Frau. Sie wichen in den hinteren Teil der S-Bahn aus. Dort baten sie einen Moosacher (40) um Hilfe.

Jugendliche in S-Bahn mit Messer bedroht

Weil die Jugendlichen nicht deutsch sprachen, verwendeten sie die Übersetzungsfunktion im Handy. Der Moosacher drückte die Notruftaste im Zug.

Die Jugendlichen und ihr Helfer stiegen in Moosach aus, die Frau fuhr bis Fasanerie. Sie ist etwa 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und stark beleibt. Sie hatte kurz geschorene Haare und Tattoos an beiden Armen. Links von der Schulter bis zur Hand; rechts von der Schulter bis zum Ellenbogen, den ein Spinnennetz ziert.

Die Unbekannte trug ein oranges T-Shirt mit dem weißen Schriftzug "North" sowie eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe. Hinweise an die Bundespolizei 089 / 51550-1111.