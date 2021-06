Forst Kasten: Kein grünes Licht für Kiesabbau?

Das Landratsamt München will den umstrittenen Abbau in dem Wald nicht genehmigen.

Forstenried - Der Protest von Umweltschützern richtet sich gegen dengeplanten Kiesabbau auf etwa neuneinhalb Hektar im Forst Kasten. Rund 10.000 Bäume müssten dafür gerodet werden.

Landrat schließt Genehmigung nahezu aus

Der Sozialausschuss des Münchner Stadtrats hat dafür grünes Licht gegeben, demnächst müsste auch das Landratsamt eine Entscheidung fällen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) ließ gegenüber der "SZ" durchblicken, dass er eine Genehmigung nahezu ausschließe. Noch sei weder ein Rodungsantrag noch ein Antrag auf Auskiesung in seiner Behörde eingegangen, so der Landrat. Das umstrittene Vorhaben liegt zwar in einem Vorranggebiet. Nach Ansicht von Göbel ist das Kriterium der Verträglichkeit nicht erfüllt.