Forderung: Im Sommer per Nachtzug von München nach Kroatien

Kroatien wird als Reiseziel immer beliebter – jetzt fordert der Fahrgastverband Pro Bahn einen Nachtzug von München nach Split.

Der Bahnhof von Split in Kroatien: Geht es nach Pro Bahn, gäbe es in den Sommermonaten einen Nachtzug von München nach Split. (Archivbild)

München - Kroatien wurde in den vergangenen Jahren ein immer beliebteres Reiseziel – insbesondere im Sommer – und hat sich als günstigere und weniger touristische Alternative zum Italienurlaub etabliert. Jetzt, wo Kroatien den Euro eingeführt und Mitglied im Schengen-Raum geworden ist, wird dieser Trend wahrscheinlich nur noch stärker werden.

Forderung: Im Nachtzug von München nach Split

Es wäre also ein perfekter Zeitpunkt, um eine Nachtzug-Strecke von München nach Split einzuführen, findet zumindest der Fahrgastverband Pro Bahn. "Es ist unverständlich, dass man mit der klimafreundlichen Bahn nicht angenehm nach Dalmatien fahren kann“, kritisiert Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Verbandes.

Der Verband fordert deshalb den Bund auf, die entsprechenden Rahmenbedingungen für den Nachtzugverkehr zu verbessern. Wien habe im Sommer eine Nachtzugverbindung nach Split, "München ist etwa gleich weit von Split entfernt", so Barth.

Aktuell dauere die Fahrt von München nach Split (ca. 1.000 Kilometer) rund 21 Stunden, verbraucht also einen ganzen Urlaubstag. Mit einer Nachtzugverbindung könnte die Reise am Abend in München starten und man käme im Verlauf des Vormittags in Split an.

Pro Bahn kritisiert allgemein das Fehlen eines modernen Nachtzugnetzes: In Deutschland verlasse man sich da auf die Angebote anderer Länder, anstatt selber Nachtzugstrecken zu etablieren.