Monatelanger Ausfall: Bahn ersetzt maroden Aufzug an der Hackerbrücke

Die Deutsche Bahn erneuert über mehrere Monate den Aufzug zur S-Bahn-Haltestelle an der Hackerbrücke. Mobilitätseingeschränkte Menschen sollen die Tram nehmen.

Ludwigsvorstadt - Schon am Montag, 9. Januar, geht es los: Dann beginnen die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) am Aufzug, der Fahrgäste zur S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke bringt. Der sei bereits seit vielen Jahren in Betrieb, so die DB in einer Mitteilung, und werde nun für eine Viertelmillion Euro ausgetauscht.

Hackerbrücke: Aufzug wird ausgetauscht

Aktuell rechnet die Bahn damit, dass die Arbeiten "im zweiten Quartal" dieses Jahres fertig sein werden, also höchstwahrscheinlich irgendwann während der Sommermonate.

Für Fahrgäste bedeutet das, dass sie nur über die Treppen zum Bahnsteig kommen. Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt und zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind, "können alternativ die Tramlinien 16 und 17 der MVG nutzen", schlägt die Bahn vor.

Die Trams fahren in dem Bereich parallel zur S-Bahn-Stammstrecke und halten am Hauptbahnhof oder am Stachus. Die Mobilitätsservicezentrale der Bahn wolle außerdem "bei der Planung barrierefreier Alternativrouten" unterstützen.