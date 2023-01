Explosion in der Maxvorstadt? Polizei steht vor Rätsel

Ein lauter Knall und klirrende Scheiben: Rätselhafte Geschehnisse in einem Hinterhof in der Schellingstraße rufen ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Zur Sicherheit rief die Polizei am Dienstagabend auch die Feuerwehr und die Gaswache in die Schellingstraße. (Symbolbild)

Maxvorstadt - Am Dienstagabend knallte und klirrte es ordentlich in einem Hinterhof in der Schellingstraße: Wie die Polizei schreibt, rief gegen 21 Uhr ein Anwohner den Notruf, weil er eine laute Explosion und Scheibenklirren gehört habe.

Maxvorstadt: Explosion im Hinterhof?

In besagtem Hinterhof steht laut Polizei ein leer stehendes, einstöckiges Haus. Die Polizei konnte vor Ort feststellen, dass alle Glasscheiben zertrümmert waren. Zur Sicherheit holte sie Verstärkung: Feuerwehr und die Gaswache wurden geholt. Aber auch die konnten keine Spuren einer Explosion oder Ähnlichem feststellen. Sie schlossen außerdem aus, dass dort explosive Stoffe gelagert wurden.

Was passiert ist, bleibt also unklar, die Polizei ermittelt weiter. Die Schellingstraße war zwischen Barer- und Türkenstraße für eineinhalb Stunden gesperrt.