Flower-Power-Festival: Mehr Wildblumenwiesen für den Englischen Garten

Im Rahmen des Flower-Power-Festivals in München bekommt der Englische Garten weitere Wildblumenwiesen.

München - Mehr Platz für Bienen und Insekten: Die Bayerische Schlösserverwaltung wandelt ab März weitere Grünflächen in Wildblumenwiesen um. Das Ziel: Der städtische Lebensraum für die Tiere soll aufgewertet und zudem die vorhandene Biodiversität gestärkt werden, wie es in einer Mitteilung der Schlösserverwaltung heißt.

Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Fläche von rund 3.500 Quadratmetern im Südteil des Englischen Gartens umgewandelt. "Nun werden auf weiteren 35.000 Quadratmetern Wildblumenflächen angelegt", erklärt Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Das Projekt wird im Rahmen des Flower-Power-Festivals in München umgesetzt, das am 3. Februar startet und bis zum 7. Oktober läuft.

Mit der Umwandlung sollen die Wildblumenflächen im Englischer Garten miteinander vernetzt werden. "So sollen artenreiche Wiesen zurückgewonnen werden, wie sie bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts im Englischen Garten München existierten", schreibt die Schlösserverwaltung in ihrer Mitteilung.

Eine blühende Wiese im Englischen Garten um 1970. © Schlösserverwaltung

Gesät werden wieder spezielle Mischungen aus regionalem Saatgut der Münchner Schotterebene, deren Zusammensetzung auf den Englischen Garten optimal abgestimmt sind.