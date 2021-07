Flanieren auf der Landshuter Allee: Ernsthaft?

AZ- Lokalchef Felix Müller über die Tunnel-Debatte.

München - So so, Grün-Rot verspricht den "maximalen Lärmschutz und gleichzeitig mehr Aufenthaltsqualität" für die Anwohner der Landshuter Allee.

Jenes Grün-Rot, das ohne jede Not alle Planungen für einen Tunnel gestoppt hat. Den Tunnel, der eben maximalen Lärmschutz geboten und Möglichkeiten an der Oberfläche geschaffen hätte.

Ein Schieben der Tunnelprojekte wäre sinvoll gewesen

Ja, es wäre in der Haushaltskrise nachvollziehbar gewesen, die Tunnelprojekte ein bisserl zu schieben - wenn sie denn weiter geplant würden.

Und ja, sie sind nur noch an wenigen Stellen der Stadt zeitgemäß und verhältnismäßig. Wie an der Tegernseer Landstraße - und eben an der Landshuter Allee.

Man hat nun viel Zeit verloren

Aus rein ideologischen Gründen aber alles wieder auf Null zu stellen, war ein Fehler. Nun hat man viel Zeit verloren. Und doktert an irgendwelchen Mini-Maßnahmen zwischen absurd und wenig hilfreich.

Ein teurer neuer Grünstreifen zwischen tosendem Verkehr ist also jetzt der grün-rote Plan, über den die Verwaltung in Ruhe brüten soll. Da sind die Anwohner bestimmt beeindruckt und dankbar.