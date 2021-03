Festnahme: Trio zerreißt und beschmiert AfD-Wahlplakate

Zwei Plakate der AfD wurden am Donnerstag in der Würmtalstraße beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Tatverdächtigen.

München - Bereits am Donnerstag gegen 1 Uhr bemerkten Beamte der Münchner Polizei, wie sich drei Personen in der Würmtalstraße an Wahlplakaten zu schaffen machten. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das Trio riss einen Teil eines Plakates herunter und übermalte ein anderes Plakat mit Farbe. Nach AZ-Informationen ging es dabei um Plakate der AfD.

Wahlplakete zerstört: Anzeige wegen Sachbeschädigung

Die Beamten nahmen die drei Personen – einen 29-jährigen Münchner, eine 18-jährige Münchnerin und eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München – vorläufig fest und zeigten sie wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen den Infektionsschutz an.

Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wurden sie wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.