Feiermeile Ludwigstraße: Keine Sperrung am Wochenende - heftige Kritik von Gastro und Handel

Der Verein der Innenstadthändler Citypartner und der Dehoga üben scharfe Kritik an der beschlossenen Sperrung der Ludwigstraße am Wochenende. Derweil teilt die Stadt mit, dass frühestens in drei Wochen zum ersten Mal gesperrt werden wird.

25. Juni 2021 - 06:32 Uhr | ls

Die Ludwigstraße am Sonntagmorgen - oder auch: Die vermüllte Prachtmeile. Solche Bilder fürchtet der Dehoga nun vermehrt. © Daniel von Loeper