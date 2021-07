FDP will Party im Rathaus als Test-Veranstaltung

Die Liberalen fordern, dass das Rathaus Clubbing heuer wieder stattfinden soll. Als Test-Party für die in Aussicht gestellten Club-Öffnungen im Herbst.

München - Die Stadtratsfraktion der Münchner FDP will das Rathaus Clubbing im Herbst 2021 wieder aufleben lassen. Zunächst zu Testzwecken, wie die Partei in einem Schreiben an OB Reiter Dieter (SPD) fordert.

Die Party im Rathaus soll mit einem Hygienekonzept und mit einer Höchstzahl zugelassener Gäste durchgeführt werden. Mit dem Rathaus Clubbing könne die Stadt ihren Teil dazu beitragen, den von der Pandemie besonders stark eingeschränkten Jugendlichen ein Stück Normalität zurückzugeben, schreibt die FDP.

Zuletzt hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für diesen Herbst die Wiederöffnung von Clubs und Discotheken im Freistaat angekündigt.