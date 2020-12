FDP München will mit Smartphone den Stau auflösen

Eine Nacht-U-Bahn und eine App für die Parkplatz-Suche - FDP und Bayernpartei haben Pläne für den Verkehr.

München - Mit einem gelben, elf Meter langen Wohnmobil, dem Guidomobil, ist der inzwischen verstorbene FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle vor fast 20 Jahren im Wahlkampf umher gefahren. Die FDP in München ist eine Spur kleiner unterwegs: Die Stadträte haben sich nun gemeinsam mit ihren Fraktionskollegen aus der Bayernpartei einen gelben Elektro-Smart gekauft.

So wollen FDP und Bayernpartei die Verkehrspolitik vorantreiben

"Individuelle Mobilität. Für alle" klebt auf dem Auto, das FDP und Bayernpartei am Donnerstag vorführten. Es ist ihr Motto, wie sie Verkehrspolitik in München vorantreiben möchten. Verbesserungen will die FDP zum Beispiel durch eine App erreichen, die als Plattform für alle Verkehrsmittel und alle Anbieter fungiert, egal ob es sich um private Unternehmen oder die Stadt handelt.

App fürs Parken in München

Auch freie Parkplätze und Parktickets sollen sich nach Plänen der FDP mit der App anzeigen lassen. Denn Stau entstehe auch dadurch, dass Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz zwei, drei Schleifen um den Block drehen, sagte Fritz Roth (FDP).

87 Stunden stehen Autofahrer in München jährlich im Schnitt im Stau - so viel wie nirgends sonst in Deutschland.

U-Bahn soll in München auch nachts fahren

Auch für Menschen, die abends gerne länger unterwegs sind, planen FDP und die Bayernpartei Verbesserungen: Sie fordern einen Nachtbetrieb der U-Bahn - zumindest probeweise.

Ein halbes Jahr lang sollen auf der Linie der U5 und der U6 die U-Bahnen Donnerstag/Freitag, Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag ab 0.30 Uhr bis 5 Uhr morgens alle 15 Minuten fahren.