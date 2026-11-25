Etwa 64.000 Münchner haben für mehr Baumpflanzungen unterschrieben. Doch weil die Stadt in einer Haushaltskrise steckt, haben sich die Initiatoren des Baumentscheids mit dem Rathaus auf einen Kompromiss geeinigt. Der Stadtrat hat nun zugestimmt. Warum trotzdem nicht alle zufrieden sind.

Stefanie Günther und Joseph Coenen haben für mehr Baumpflanzungen Tausende Unterschriften gesammelt. Jetzt haben sie sich mit Bürgermeisterin Mona Fuchs (rechts) auf einen Kompromiss geeinigt.

Er sei immer noch ein bisschen zittrig, sagt Joseph Coenen, wenige Minuten nachdem der Stadtrat über sein Bürgerbegehren abstimmte. Genauer gesagt: den Baumentscheid. Noch genauer gesagt: den Kompromiss zum Baumentscheid, auf den sich die Rathaus-Regierung mit den Initiatoren geeinigt hatte.

Zu ihnen zählen Joseph Coenen und Stefanie Günther, zwei Münchner Studenten. Sie sammelten mit etwa 150 anderen rund 64.000 Unterschriften dafür, dass die Stadt 12.000 Bäume pflanzt, sodass bis 2040 30 Prozent der Straßen beschattet sind. Für einen Bürgerentscheid hätte das locker gereicht.

Doch die Mango-Koalition wollte verhindern, dass es dazu kommt. Weil es mehrere Millionen gekostet hätte, ihn durchzuführen. Und womöglich zwei Milliarden, ihn umzusetzen. Also erarbeiteten Grüne, SPD, FDP und Freie Wähler einen Kompromiss, dem der Stadtrat an diesem Mittwoch mehrheitlich zustimmte. Danach unterzeichneten Joseph Coenen und Stefanie Günther eine Vereinbarung, dass sie ihr Bürgerbegehren zurückziehen.

Initiatoren des Baumentscheids: "Wir sind zufrieden"

Der Kompromiss sieht vor, dass die Stadt jährlich 38,5 Millionen Euro für das Pflanzen und die Pflege von neuen Bäumen ausgibt. Mindestens 1000 Bäume sollen damit jedes Jahr gepflanzt werden. "In dieser Haushaltslage sind wir damit sehr zufrieden", sagt Coenen. Und Stefanie Günther fügt hinzu: "Insbesondere freut uns, dass so viele demokratische Parteien dahinter stehen."

Tatsächlich hat zuvor in der Sitzung bloß die CSU Einwände – und zwar auch keine grundsätzlichen. Nur: Mitten in der Haushaltskrise sind der CSU fast 40 Millionen für neue Bäume zu teuer. CSU-Chef Manuel Pretzl schlägt zehn Millionen Euro für rund 330 neue Bäume vor.

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. (Archivbild) © Sigi Müller

Was ihn besonders ärgert: Das Geld für die neuen Baumpflanzungen soll aus dem Schulbau-Programm entnommen werden. "Beim Schulbau-Programm wurde immer wieder gestreckt und nach hinten verschoben. Die Mango macht lieber Bäume als Bildung", schimpft er.

Bürgermeisterin Fuchs weist darauf hin, dass es sich bei diesem Geld um Mittel handele, die zwar eingeplant gewesen, aber nicht benötigt worden seien. Pretzl beruhigt das jedoch wenig: Schließlich würden Schulsanierungen seit sieben Jahren verschoben, es gebe marode Toiletten, prekäre Schulräume. Dass das Geld also gar nicht für Schulbau gebraucht werde, kann er nicht glauben.

Nicht nur die ÖDP hätte sich mehr gewünscht

Auch nicht ganz zufrieden sind ÖDP, Volt und Die Linke – sie hätten sich gewünscht, dass die Stadt an dem Ziel des Bürgerentscheids festhält. ÖDP-Chef Ruff erinnert daran, dass die letzten Bürgerbegehren, die der Stadtrat komplett übernommen hatte, wie den Radentscheid oder "Raus aus der Steinkohle", nur in Bruchstücken umgesetzt wurden. Wenn man sich jetzt von vornherein auf eine abgespeckte Variante einigt, wird gar nichts passieren, lautet seine Argumentation.

Baumentscheid-Initiator Joseph Coenen fürchtet das nicht: "Was uns von anderen Bürgerbegehren unterscheidet, ist, dass wir konkrete Finanzierungszusagen haben." Auch Lenkungskreise soll es geben, bei denen die Initiatoren über den Fortschritt informiert werden. "Wir sind guter Hoffnung", sagt Coenen. "Das ist ein gutes Fundament."