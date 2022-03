Fahrrad-Neuheiten: Das sind die Radl-Trends des Frühlings

Bald wird es wärmer, damit steigt die Lust, wieder aufs Radl zu steigen. Die AZ zeigt Ihnen die Trends auf zwei Rädern: von praktisch über einfallsreich bis hin zu etwas verrückt.

Von lästigen Parksituationen bis hin zum Umweltschutz - es gibt viele Gründe, sein Auto auch mal stehenzulassen und sich auf sein Fahrrad zu schwingen. Inzwischen gibt es viele Erfindungen rund ums Rad, die so eine Fahrradfahrt zu einem echten Erlebnis machen.

Fahrradhelm: Rücklicht und Sonnenschutz

Von der Kinderfahrradbremse per Fernbedienung bis hin zum blinkenden Helm - Fahrradexperte Gunnar Fehlau präsentierte im Verkehrszentrum Deutsches Museum spannende Neuheiten. Die AZ stellt Ihnen die praktischsten, innovativsten und verrücktesten Trends vor...

Dieser Helm blinkt und sorgt für mehr Sicherheit. © Sigi Müller

Wohl am wichtigsten beim Fahrradfahren: den Kopf schützen! Fahrradhelme gibt es inzwischen in allen Farben und Formen, aber die Hersteller lassen sich doch immer wieder was Neues einfallen: Ein blinkendes Rücklicht am Helm für maximale Sicherheit im Dunkeln und ein kleiner Schirm über der Stirn als Sonnenschutz - beim Fahrradhelm "Hud-y Ace" von Abus wurde an alles gedacht. Die vielen praktischen Funktionen kombiniert in einem schicken Helm machen sich allerdings auch im Preis bemerkbar. "Hud-y Ace" von Abus, UVP: 139,95 Euro

Fixer Gepäckträger

Schnell montiert: "Quick Rack". © Sigi Müller

Mal will ich den Gepäckträger, mal will ich ihn nicht", sagt Fahrradexperte Gunnar Fehlau. Für den sportlichen Mountain-Bike-Look verzichtet man gerne drauf, aber bei Ausflügen ist es doch durchaus angenehm, den Picknickkorb hinten abstellen zu können.

Wie praktisch, dass es jetzt einen Gepäckträger gibt, der sich im Handumdrehen an- und abbauen lassen soll. Was in der Theorie ganz nett klingt, hat den Praxistest der AZ aber leider nicht bestanden: Nach circa fünf Minuten und viel Fingerspitzengefühl konnten wir die Vorrichtung endlich vom Fahrrad entfernen. "Quick Rack" von Ortlieb, UVP: 69,99 Euro

Gepäckträger mit Sitzpolster: Sich bequem mitnehmen lassen

Stephan Lehmann, Stadionsprecher des FC Bayern, hat hinten auf dem Multicharger-Rad Platz genommen. Ihm gefällt's! © Sigi Müller

Man könnte es als Tandem ohne sportliche Betätigung für den hinteren Mitfahrer bezeichnen: das E-Bike "Multicharger GT vario 750" von Riese & Müller. Auf dem Gepäckträger mit dem durchaus komfortablen Sitzpolster kann ein erwachsener Passagier mit einem Gewicht von bis zu 65 Kilo Platz nehmen. Besonders anstrengend wird die Fahrt für den tretenden Fahrer allerdings auch nicht: Der eingebaute Motor sorgt für müheloses und recht schnelles Vorankommen.

Das Fahrrad ist aber nicht nur praktisch: Stephan Lehmann, der Stadionsprecher des FC Bayern, ist für uns eine Runde probegefahren und hatte dabei sichtlich Spaß: "Auf einer Radtour bis nach Hamburg muss ich da jetzt nicht hinten drauf sitzen. Aber für einen Ausflug ins Schwimmbad oder so ist es perfekt." Platz für die Badetasche gibt's übrigens auch: Vorne am Lenker ist noch ein zweiter Gepäckträger zu finden. Jetzt braucht man nur noch einen geeigneten Parkplatz für das fast zwei Meter lange E-Bike - wenn man sich nicht vom Preis von rund 6.000 Euro hat abschrecken lassen. "Multicharger GT vario 750" Riese & Müller, UVP: ab 5.849 Euro

Bremsvorrichtung für Laufräder: Sicher auf Knopfdruck

Laufrad mit Fernbedienung. © Sigi Müller

Ein Laufrad, mit dem man ganz abenteuerlustig durch die Gegend flitzen kann - für Kinder ist das bestimmt sehr lustig, für die Eltern bedeutet das aber meistens Stress. Man kennt die Eltern, die ihrem rasenden Nachwuchs auf zwei Rädern hinterherrufen und hinterherrennen.

Um im Ernstfall sofort eingreifen zu können, gibt es jetzt eine Bremsvorrichtung für Laufräder, die per Fernbedienung gesteuert wird. Auf Knopfdruck der Eltern macht der kleine Fahrer dann eine Vollbremsung, damit brenzlige Situationen gut ausgehen. Bremsvorrichtung "Mystopy" von Puky, 64,99 Euro

Rennrad: Superschnell und superleicht

Dieses Rad wiegt fast nix! © Sigi Müller

Dinge, die beim Fahrradfahren keinen Spaß machen: Das schwere Fahrrad in den Fahrradkeller schleppen, zum Beispiel. Dieses Problem hat man beim Rennrad "Arcalis" definitiv nicht. Es ist so leicht, dass man es auch mit einer Hand tragen könnte: der Carbonrahmen wiegt nur ungefähr ein Kilo. Das Rennrad ist in verschiedenen Farben erhältlich und man kann damit ganz schön Geschwindigkeit aufnehmen: Der Gegenwind wird durch die aerodynamische Bauweise geschickt am Rahmen vorbeigeleitet. Clever! "Arcalis" von Stevens, UVP: ab 3.699 Euro

Roller mit Luftreifen: Ohrenschonend rollen

Der "Speedus Two": Damit kommt man schnell voran! © Sigi Müller

Man kennt es noch von früher: über den Asphalt scheppernde Roller, die man schon von Weitem hören kann. Doch auch die Roller haben sich weiterentwickelt und sind nicht mehr so laut wie früher. Der "Speedus Two" mit großen Laufrädern und Luftbereifung verschont die Ohren der anderen Verkehrsteilnehmer.

Er eignet sich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und ist noch dazu sehr praktisch: Man kann ihn zusammenklappen oder mit Hilfe des Seitenständers überall abstellen. Stephan Lehmann zeigt: Hier ist Fahrspaß garantiert! "Speedus Two" von Puky, UVP: 219,99 Euro