Fahndung bislang erfolglos: Bundespolizei sucht weiter nach Messer-Mann vom Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof ist es am Mittwoch vergangener Woche zu einer gefährlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Fahndung nach dem Täter, der eine Frau schlug und mit einem Messer drohte, verlief bislang ohne Erfolg. Nun startete die Polizei einen erneuten Aufruf.

München - Wer kennt den Mann, der am Mittwochmittag vergangener Woche am Münchner Hauptbahnhof eine Frau erst geschlagen hat und dann mit einem Messer auf Zeugen losgegangen ist? Bundes- und Landespolizei fahnden seit der Tat nach dem Unbekannten - bislang ohne Erfolg.

Wie die Beamten berichten, schob der Mann gegen 11:20 Uhr sein Fahrrad vom Bahnsteig am Gleis 26 kommend in Richtung Ausgang Arnulfstraße. Im Bereich der Rolltreppe touchierte er mit dem Vorderreifen eine Frau. Es kam zu einem Wortgefecht, während dem der Mann der Frau mit der Hand ins Gesicht schlug.

Unbekannter bedroht Zeugen mit Messer

Dies bekam ein 56-Jähriger aus Bremen mit, der daraufhin couragiert eingriff. Er ergriff die Umhängetasche des Unbekannten und versuchte, diesen aufzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, in dessen Folge der Unbekannte ein "machetenartiges Messer" zog und den 56-Jährigen sowie einen Begleiter damit bedrohte. Der Helfer stürzte zu Boden, sein Begleiter wich zurück, beide blieben unverletzt. Der Unbekannte ergriff daraufhin seine am Boden liegende Umhängetasche und flüchtete in Richtung Bahnhofplatz/Elisenstraße.

Sein Radl ließ er zurück. Der Mann konnte trotz intensiver Nahbereichsfahndung von Landes- und Bundespolizei bisher nicht gefasst werden, auch die weitere Fahndung war bislang erfolglos, weshalb die Polizei nun weitere Bilder veröffentlicht hat.

Bislang keine Spur zum Täter

Zwar seien zahlreiche Hinwweise aus der Bevölkerung eingegangen, doch keiner führte auf die Spur des Täters, teilte die Polizei eine Woche nach dem Vorfall mit. Die Beamten bitten erneut um Hinweise.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. "Vorsicht! Der Gesuchte ist bewaffnet und verhielt sich äußerst aggressiv", warnen die Beamten. Eine Gefährdung der Bürger durch den Mann könne nicht ausgeschlossen werden.

Täter ist bewaffnet und war aggressiv

Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, fast schulterlange dichte, stark gewellte, braune Haare mit Mittelscheitel und einen Musketierbart. Er trug eine hellblaue Jeans, ein hellblaues Hemd sowie einen knielangen blauen Mantel und eine schwarze Umhängetasche, die er vor dem Vorfall vor der Brust trug.

Der Mann hatte außerdem ein Fahrrad dabei. Es handelt sich dabei um ein neu- und hochwertiges, dunkelblaues Rennrad der Marke Triban, welches ausschließlich über die Firma Decathlon vertrieben wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Zeugin bzw. dem Täter geben kann, wird gebeten umgehend die Polizei bzw. die Münchner Bundespolizei unter 089/515550-1111 zu verständigen.