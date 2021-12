Explodierte Fliegerbombe: Verdacht der Fahrlässigkeit

Nach der Explosion einer Fliegerbombe auf einer Baustelle an der Donnersbergerbrücke laufen die Ermittlungen. Für die Münchner Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass die Bauarbeiter fahrlässig gehandelt haben.

München - Am Mittwochmittag explodierte eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in München. Der Vorfall ereignete sich auf einer Baustelle für die Zweite Stammstrecke an der Donnersbergerbrücke. Vier Personen wurden verletzt, einer davon, ein 62-jähriger Bauarbeiter, schwer.

Ein Bild vom Explosionsort unweit der Donnersbergerbrücke. © Sven Hoppe/dpa

Die Polizei ermittelt – und hat am Donnerstag weitere Details zur Explosion der Bombe bekanntgegeben: Demnach wurde der Sprengkörper bei Bohrarbeiten ausgelöst, die amerikanische Fliegerbombe befand sich dabei in einer Tiefe von etwa zwei bis drei Metern. Durch die Detonation entstand ein Explosionskrater, Trümmerteile und Schutt flogen durch die Luft, beschädigten Fahrzeuge und Gebäude. Ein Passant wurde durch einen umherfliegenden Stein am Kopf getroffen, er erlitt eine Platzwunde.

Ermittler sind am Donnerstag nochmal am Explosionsort

Die Beamten haben bereits eine Vielzahl von Bombentrümmern gefunden und am Donnerstag präsentiert.

Gefundene Trümmerteile der Fliegerbombe. © rah

Unklar ist noch, wieso der Lageort der Bombe nicht bereits zuvor bekannt war. Denn im Normalfall wird auf solch großen Baustellen im Vorfeld immer intensiv sondiert, wo noch Blindgänger versteckt sein könnten.

Auch deshalb machen sich die Ermittler am Donnerstag nochmal vor Ort ein Bild der Lage. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die genaue Ursache der Explosion sowie von möglichen Verantwortlichkeiten geben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft München I besteht der Verdacht des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.