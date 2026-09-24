Ex-Bayern-Star entscheidet über Münchner Olympiaträume mit

Am Samstag entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), mit welcher Kandidatur sich Deutschland um Olympische Spiele bewirbt. Einer, der dabei seine Stimme abgeben wird, hat jahrelang für den FC Bayern gespielt. Ein Vorteil für München?

Wenn am Samstag auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) darüber abgestimmt wird, welchen Kandidaten Deutschland ins internationale Rennen um eine Ausrichtung für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 schickt, dann werden auch in München zahlreiche Augen gespannt nach Baden-Baden blicken.

Die bayerische Landeshauptstadt ist eine der drei deutschen Bewerberinnen und rechnet sich große Chancen aus. Im nationalen Rennen hat es München in einem Dreikampf mit den Bewerbungen von Berlin und der Region KölnRheinRuhr zu tun. Allerdings, so berichtet der rbb und die dpa am Mittwoch, will Berlin seine Kandidatur noch vor der Abstimmung am Samstag wieder zurückziehen.

Doch wer entscheidet eigentlich darüber, welche Bewerbung sich am Ende durchsetzt?

144 Stimmen können abgegeben werden

Zum einen dürfen sich die 42 olympischen Spitzenverbände für ihren Favoriten aussprechen. Obwohl es um die Bewerbung für Sommerspiele geht, sind auch die Wintersportverbände wahlberechtigt. Sie alle verfügen über jeweils drei Stimmen, die jedoch geschlossen für den favorisierten Bewerber abgegeben werden müssen.

Interessant: Zwar geht es bei der Bewerbung auch um die Ausrichtung der Paralympischen Sommerspiele, dennoch ist der Deutsche Behindertensportverband von der Wahl ausgeschlossen.

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Neben den 42 Spitzenverbänden dürfen zudem die zehn DOSB-Präsidiumsmitglieder sowie acht persönliche DOSB-Mitglieder mitentscheiden, wer das nationale Rennen gewinnt. Diese 18 Personen haben jeweils eine Stimme.

Insgesamt können also 144 Stimmen abgegeben werden. Um die Wahl für sich zu entscheiden, braucht ein Bewerber also mindestens 73 Stimmen. Erreicht im ersten Wahlgang keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit, scheidet der Bewerber mit der geringsten Zustimmung aus. Die endgültige Entscheidung wird dann definitiv im zweiten Wahlgang fallen. Da Berlin aber möglicherweise noch vor der Abstimmung seine Bewerbng zurückzieht, könnte es zu einem reinen Duell zwischen München und der KölnRheinRuhr-Bewerbung kommen.

Ex-Bayern-Star Leon Goretzka stimmt über Olympia-Bewerbung ab

Einer, der am Ende vielleicht die entscheidende Stimme abgibt, ist der Ex-Bayern-Star Leon Goretzka (31). Der Mittelfeldspieler spielte von 2018 bis 2026 acht Jahre lang beim FC Bayern, bevor er im Sommer ablösefrei zu Aston Villa in die englische Premier League wechselte.

2020 gewann Leon Goretzka (r.) mit dem FC Bayern die Champions League. Am Samstag könnte der Ex-Bayern-Star der Stadt München einen weiteren Erfolg einfahren. © IMAGO/Pool UEFA via Bestimage

Der Olympiasilbermedaillengewinner von Rio 2016 wurde zu einem der acht Einzelmitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ernannt und stimmt nun über Olympia ab. Viele dürften darin einen Vorteil für die Münchner Bewerbung sehen. Doch so ganz einfach ist die Wahl für Goretzka nicht. "Berlin ist unsere Hauptstadt, München ist mir in den letzten acht Jahren ans Herz gewachsen und Nordrhein-Westfalen ist meine Heimat. Ich werde mir zuerst die Evaluierungsberichte ansehen und dann in Ruhe entscheiden, welcher Plan mich am meisten überzeugt", sagte der Fußballer, der Olympische Spiele bereits seit seiner Kindheit im TV verfolgt, vor Kurzem der "Bild".

Am Dienstag wurden die Evaluierungsberichte veröffentlicht und die sehen aktuell die Münchner Bewerbung ganz vorne – wenn auch nur knapp. Von den maximal erreichbaren 100 Punkten erreicht München 87,03, die Region Köln-Rhein-Ruhr kommt auf 85,02 Punkte. Die Kommission stuft die beiden Olympiakonzepte als "sehr gut" ein.

DOSB-Entscheid: München mit sehr guten Chancen auf Wahlsieg

Die Berliner Bewerbung schneidet mit 74,64 um einiges schlechter ab. Und seit der Wahl am Sonntag, bei der die bekennende Olympiagegnerin Elif Eralp von der Linken als Siegerin hervorging, scheint ein Zuschlag für die Bundeshauptstadt als Olympia-Ausrichterin ziemlich unwahrscheinlich. Am Mittwoch war in den Medien von einem Rückzug der Berliner Bewerbung die Rede.

Den Gewinner werden daher aller Wahrscheinlichkeit nach München und KölnRheinRuhr unter sich ausmachen. Wenn die Entscheidung auch so knapp ausfällt wie die Bewertung der Evaluierungsberichte, dann könnte möglicherweise die Stimme von Ex-Bayern-Star Leon Goretzka das berühmte Zünglein an der Waage sein – vielleicht für seine alte sportliche Heimat München.