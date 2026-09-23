AZ-Plus

Vorteil für München? Berlin will Olympia-Bewerbung zurückziehen

Am Samstag entscheidet der DOSB über die deutsche Olympia-Kandidatur. Seit Mittwoch hat Favorit München wohl einen Konkurrenten weniger.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der Berliner Bewerbung waren kaum noch Chancen ausgerechnet worden. (Archivbild)
Der Berliner Bewerbung waren kaum noch Chancen ausgerechnet worden. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Am Samstag wird der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) darüber entscheiden, welche der deutschen Kandidaturen um die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ins internationale Rennen geschickt wird.

Mit München, Berlin und der Region KölnRheinRuhr bewerben sich drei Interessenten um die Ausrichtung der Spiele. Kurz vor der Entscheidung liegt München als Favorit leicht vorne.

Berlin will Olympia-Bewerbung zurückziehen

Doch möglicherweise wird aus dem Dreikampf am Samstag nur noch ein Duell. Wie rbb und dpa am Mittwoch berichteten, will Berlin seine Bewerbung um die Spiele zurückziehen.

Im Vergleich zu München und der gemeinsamen Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region, wo sich bei Bürgerentscheiden eine klare Mehrheit für die Olympischen Spiele aussprach, stimmte in Berlin bislang nur das Abgeordnetenhaus unter der damaligen schwarz-roten Koalition mehrheitlich für eine Bewerbung.

Nach der Wahl in Berlin fehlt der politische Rückhalt

Doch nach der Wahl am Sonntag in Berlin hat sich die politische Ausgangslage verändert. Die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp gewann die Abgeordnetenhauswahl deutlich. Eralp hatte sich im Wahlkampf klar gegen eine Olympia-Bewerbung Berlins ausgesprochen. Auch die Grünen, die sich ebenfalls gegen eine Olympia-Bewerbung der Hauptstadt positionieren, sind im neuen Abgeordnetenhaus vertreten.

Damit dürfte künftig der politische Rückhalt für die Berliner Olympia-Bewerbung fehlen. Medienberichten zufolge wollen die Berliner Olympiaplaner ihre Bewerbung deshalb zurückziehen.

Für München würde ein Rückzug Berlins einen Konkurrenten aus dem Rennen nehmen. Wer den Zuschlag des DOSB bekommt, entscheidet sich am Samstag in Baden-Baden.

 
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • FRUSTI13 vor 6 Minuten / Bewertung:

    Vorteil für München? Berlin war doch sowieso keine ernsthafte Konkurrenz!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.