European Championships in München: Was, wenn das Wetter nicht mitspielt?

Bei Outdoor-Events ist das Wetter immer der Faktor, mit dem man im Vorfeld nicht planen kann. Auch bei den European Championships spielt das Wetter eine große Rolle. Doch was, wenn Petrus nicht so mitspielt, wie erhofft?

Da werden Erinnerungen an die Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 1974 wach: Nach heftigen Regenfällen am Donnerstagabend musste im Olympiastadion der Anlaufbereich bei den Hochspringern von den Wassermassen befreit werden.

München - Wer schonmal eine größere Grillparty organisiert hat, weiß, dass man viele Dinge beeinflussen und planen kann – allerdings ist und bleibt das Wetter immer ein unvorhersehbarer Faktor, der auch die beste Planung zunichte oder auf alle Fälle tüchtig durcheinanderwirbeln kann.

Was schon bei einer Grillfeier im Garten ärgerlich ist, kann bei Großveranstaltungen, wie aktuell den European Championships in München mit seinen zahlreichen Outdoor-Wettkämpfen, noch deutlich mehr Sorgen verursachen.

Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer, wie am Donnerstagabend kann dann schon dazu führen, dass laufende Veranstaltungen abgebrochen oder der Start anstehender Entscheidungen verschoben werden müssen. Zwar blieb das große Chaos aus, aber dennoch mussten am Königsplatz und im Olympiastadion die Wettbewerbe für kurze Zeit unterbrochen werden und die Besucher Schutz unter dem Olympiadach oder im Fall des Königsplatzes im nahen U-Bahnhof suchen.

Championships-Veranstalter sind bestens vorbereitet

Aber was, wenn München nun von den vorhergesagten Unwettern auch wirklich heimgesucht wird und es aus Sicherheitsgründen nicht möglich wäre, die Entscheidungen unter sportlich fairen Bedingungen zu Ende zu bringen?

Aus Sicherheitsgründen wurden am Donnerstagabend im Olympiastadion die Leichtathletikwettbewerbe für kurze Zeit unterbrochen und die Zuschauer unter das Olympiadach gebeten. © IMAGO / NTB

"Natürlich spielten solche Überlegungen schon im Vorfeld der European Championships bei den Planungen eine große Rolle und wir haben seit einem Jahr jedes erdenkliche Szenario durchgespielt und wie wir verfahren würden, sollte eines dieser Szenarien wirklich eintreffen", erklärt Manuel Deutschmeyer, Pressesprecher der European Championships, auf AZ-Nachfrage.

Von Seiten des Veranstalters wäre man also bestens gerüstet und auch im Olympiapark ist man guter Dinge, die ausstehenden Entscheidungen bis Sonntagabend reibungslos über die Bühne zu bringen.

"Selbstverständlich haben wir einen Notfallplan, sollte das Wetter die Sicherheit der Sportler und Besucher auf dem Olympiagelände gefährden. Daher haben wir am Donnerstagabend die Wettbewerbe im Olympiastadion kurzzeitig unterbrochen und die Besucher unter das Olympiadach gebeten, als die Gefahr eines Gewitters bestand", erklärt Tobias Kohler, Pressesprecher des Olympiaparks. "Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit unseren Meteorologen, die uns stets auf dem aktuellsten Stand halten, so dass wir stets auf dem Laufenden sind und entsprechend planen können", sagt Kohler weiter.

Auch die Münchner Berufsfeuerwehr wäre im Fall der Fälle vorbereitet. "Wir sind, gerade was die Wettersituation angeht, stets im Austausch mit dem Veranstalter und auch mit dem Sicherheitskonzept vertraut, sollte die Unterstützung der Feuerwehr notwendig sein", erklärt Maximilian Huber, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr München.

Letzte Entscheidungen: Verschiebungen möglich, Absagen nicht

Zwar gibt es noch bis Samstagmorgen eine Unwetterwarnung für den Raum München, aber die aktuellen Wetterprognosen versprechen besseres Wetter für das Wochenende – vor allem am Sonntag soll es wieder reichlich Sonnenschein geben. Die Organisatoren der European Championships dürften daher ihre ausgearbeiteten Notfallpläne in der Schublade lassen.

Bis Sonntag finden noch Entscheidungen im Beachvolleyball, bei den Kanuten, im Mountainbike, dem Straßenradrennen der Frauen und in der Leichtathletik unter freiem Himmel statt und alle Medaillen sollen auch vergeben werden.

"Natürlich ist es möglich, dass wetterbedingt die ein oder andere Entscheidung kurzfristig verschoben werden muss, aber alle noch ausstehenden Wettbewerbe sind auch bei Regen durchführbar und werden dementsprechend bis zum Ende durchgeführt", kann Tobias Kohler beruhigen.

Die Organisatoren können am Sonntag also auf mehr als gelungene European Championships, mit spannenden Entscheidungen und einem begeistertem Publikum, zurückblicken, denen noch nicht einmal das Wetter etwas anhaben konnte.