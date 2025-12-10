Von Krimis bis Kuchen: So begeistert Theresa Haubs 65.000 Fans auf Instagram und TikTok
Sie ist erst 24 und bezeichnet sich als Omi. Theresa Haubs ist mit Büchern aufgewachsen. Sie verbrachte viel Zeit in der Bücherei, schloss sich einem Leseclub in der Bücherei ihrer Heimatstadt Murnau an. Und weil sie sich mit anderen Bücherwürmern austauschen wollte, fing sie mit 15 auf Instagram als Buch-Bloggerin an.
Unter dem Hashtag #bookstagram posten Bücherbegeisterte auf der ganzen Welt ihre Rezensionen und Bücherempfehlungen. "Heute bin ich quasi schon eine richtige Bookstagram-Omi", erzählt die Münchnerin der AZ und lacht. Auch ihr Spektrum hat sie erweitert. Neben Büchern spricht sie auch über zweite große Leidenschaft: Backen.
Als Haubs loslegte, war sie ein Teenager und zeigte nur Fotos und Bücher. Inzwischen erzählt sie in Videos, welche Bücher sie gerade liest und welche Autoren sie trifft. Auf Instagram folgen ihr über 40.000 Menschen, auf Tiktok über 25.000. Die Buchverlage sind längst auf sie aufmerksam geworden, schicken ihr Neuerscheinungen zu, laden sie zu Veranstaltungen und auf die Buchmesse ein. Ihr Genre: New Adult.
Die Protagonisten der Romane sind in Haubs Alter, die Themen bewegen sich je nach Vorliebe im Bereich Krimi, Thriller, Dystopien oder, Haubs Favorit, Romance. Im Durchschnitt liest sie ein Buch pro Woche. Im letzten Jahr ist es etwas weniger geworden, denn sie hat gerade ihr Psychologiestudium abgeschlossen und war damit beschäftigt, ihr erstes eigenes Buch zu schreiben.
Backtalent? Braucht kein Mensch
In den letzten Jahren fing Haubs an, in ihren Storys auch selbst gebackene Kuchen zu zeigen. Die Resonanz war größer als erwartet. Immer mehr Menschen schrieben ihr, baten um die Rezepte. Und das bedient sie nun auch auf ihrem Account bookslove128. Ihr Ansatz: Backen ist weder ein Hexenwerk, noch braucht man dafür ein besonderes Backtalent.
Sie selbst hat es von ihrer Mutter Silvia gelernt. "Wir haben zu Hause eine Blattsammlung mit Rezepten aus vier Generationen", erzählt Haubs. Alle wurden im Lauf der Jahre optimiert, sind gelingsicher "und gehen ratzfatz", wie sie betont.
Die Idee, ihre Familien-Rezeptsammlung als Buch zu veröffentlichen, ließ sie nicht mehr los und weil sie sich mit Verlagen auskennt, hat sie einfach mal angefragt beim Münchner GU-Verlag. Und nun liegt mit "Cozy Baking Time" ein Backbuch mit frischer Sprache und vielen Rezepten für die gemütliche kalte Jahreszeit vor. Ihr Favorit? "Der beste Schokokuchen ever", antwortet Haubs wie aus der Pistole geschossen. "Der steht ganz vorne im Buch, damit man ihn gleich sieht."
In lockerer Sprache gibt sie Tipps und zeigt, wie schnell man Lebkuchen, Eierlikörkuchen oder Nutella-Biskuits mit flüssigem Kern backen kann. Und weil das nicht nur in der jungen Generation gut ankommt, sondern auch viele ältere ihr Buch kaufen, ist bereits das zweite Backbuch für die warme Jahreszeit in der Mache.
In der AZ verrät Haubs ihr Rezept für Marzipanschnecken.
Marzipanschnecken
Für alle, die nicht immer Zimtschnecken machen wollen.
Zutaten für 16 Stück:
- 3 mittelgroße Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
- 120 g Puderzucker
- 2-3 TL Bittermandelöl - Salz
- 3 EL gehackte Mandeln
- 3 EL Sahne
Für den Teig:
- 150 g Magerquark - 80 g Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker - Salz
- 5 EL Milch - 6 EL Öl
- 300 g Weizenmehl
- 1 Pck. Backpulver
Für den Guss:
- 150 g Puderzucker
- ca. 3 EL Zitronensaft
Außerdem:
- Butter/Margarine und Mehl für die Form
- Mehl zum Arbeiten
Zubereitung:
- Zuerst für die Füllung Kartoffeln schälen, waschen und im Wasser ohne Salz gar kochen. Anschließend ausdampfen lassen. In eine Schüssel geben und zerstampfen.
- Für den Teig Quark, Zucker, Vanillezucker, 1 Prise Salz, Milch und Öl verrühren. Danach Mehl und Backpulver mit der Quarkmasse verkneten.
- Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um den Backofen auf 180° Ober-/Unterhitze vorzuheizen. Die Auflaufform schon mal einfetten und bemehlen.
- Dann geht es an die Füllung: Den Kartoffelstampf mit Puderzucker, Bittermandelöl und 1 Prise Salz verrühren.
- Jetzt den Teig mit etwas Mehl auf ungefähr 40 x 35 cm ausrollen. Die Füllung darauf verstreichen und die gehackten Mandeln drüberstreuen. Diese Teigplatte danach längsseits straff aufrollen und in Scheiben schneiden. Die Schneckchen in die Auflaufform setzen und mit der Sahne bestreichen. Ab in den heißen Ofen (auf die zweite Schiene von unten) damit und 18 Min. goldig backen.
- Puderzucker und Zitronensaft zu einem Guss verrühren und die fertigen Marzipanschnecken damit bestreichen, gerne während sie noch heiß sind. Letztes To-do: Schnecken schmecken lassen.
