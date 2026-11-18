Von der Münchner Meisterkonditorin zur gefeierten Patisserie-Künstlerin: Alexa von Harder verbindet höchste Handwerkskunst mit ästhetischem Anspruch. Ihr neues Coffee Table Book zeigt kunstvolle Törtchen, anspruchsvolle Rezepte und erzählt zugleich die Geschichte ihres Weges in die Selbstständigkeit.

Alexa von Harder verrät nicht nur Rezepte, sondern erzählt auch ihre Geschichte in ihrem Buch: The Art of Pastry

"Der Sinn für Ästhetik war immer wichtig für mich", sagt Alexa von Harder. Wenn man sich einmal überwunden hat, eines ihrer eleganten Törtchen zu zerstören, zeigt sich: Diese Kunstwerke sind auch geschmacklich äußerst ästhetisch.

Meisterlehre und Zuckerblumen-Diplom

Die gebürtige Münchnerin hat ihre Konditorenlehre im Café Luitpold absolviert und in den folgenden Jahren bei den Besten der Besten gelernt. In Paris schloss sie ihr Patisserie-Diplom als Kursbeste ab, arbeitete in einem Schweizer Fünfsternehotel und machte dann ihren Konditorenmeister in München. Im Hotel Vier Jahreszeiten lernte sie vom dortigen Chef der Patisserie Ian Baker und am Ende machte sie in London bei Peggy Porschen noch ihr Zuckerblumen-Diplom.

Der Plan war von Anfang an die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann Kevin Bintu betreibt sie seit 2019 ihr eigenes Café in Bogenhausen, seit ein paar Jahren ein zweites in den Fünf Höfen. Der Sinn für Ästhetik und ihre persönliche Handschrift zeigt sie in beiden Läden vom Logo bis zur Einrichtung. Und ab sofort auch in einem Buch im Teubner-Verlag.

Ein Kapitel widmet sich dem Thema Schokolade

Dort verrät sie nicht nur viele Rezepte für Torten, Tartes und Törtchen von Pistazie über Passionsfrucht bis Birne, sondern auch Grundrezepte für Teige, Streusel, Tarteguss und mehr. Ein Kapitel widmet sich allein dem Thema Schokolade. Wer die Rezepte tatsächlich nachbacken möchte, muss schon etwas fortgeschrittener in der Backkunst sein. Aber darum geht es in diesem klassischen Coffee Table Book gar nicht unbedingt. Von Harder und ihr Mann nehmen die Leser an die Hand auf ihrer Reise in die Selbstständigkeit.

Aber das Herzstück sind natürlich von Harders Törtchen. Jedes Einzelne haben von Harder und ihr Mann zusammen mit der Fotografin Katrin Winner mit viel Liebe zum Detail in Szene gesetzt. So ist ein farbenfroher Kunstband entstanden. Aber ist es überhaupt realistisch, daraus etwas nachzubacken? "Klar", sagt von Harder. Ziemlich gelingsicher sei zum Beispiel ihre Himbeer-Tarte mit Passionsfrucht-Creme.

Das Rezept für ihre Himbeer-Tarte verrät Alexa von Harder den AZ-Lesern. © Katrin Winner

Tarte aux framboises

Zutaten:

Heller Tarteteig

155 g kalte Butter

140 g Puderzucker

2 g Salz

2 g Vanillemark (Schote)

80 g Vollei

45 g gemahlene Mandeln

355 g Weizenmehl (Type 405)

Passionsfrucht-Creme

60 g Eigelb

120 g Zucker

25 g flüssige Butter

250 g Crème fraîche

25 g Weizenmehl (Type 405)

50 g Passionsfruchtpüree

Abrieb von 1 Bio-Zitrone

100 g Himbeeren

Zubereitung:

Heller Tarteteig: Die Butter mit Puderzucker, Salz und Vanille vermengen, bis eine krümelige Konsistenz entsteht. Das Vollei hinzufügen und gut einarbeiten, bis eine homogene Masse entsteht. Gemahlene Mandeln und Mehl nach und nach unterkneten, bis der Teig zusammenkommt. (Achtung, nicht überkneten!)

Den Teig zu einer flachen Platte drücken, in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 3 Std. im Kühlschrank ruhen lassen. Den gekühlten Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 2,5-3 mm ausrollen und die Tarteringe damit auslegen.

Die Tarteböden im vorgeheizten Ofen bei 175° C Umluft in 10-12 Min. goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen, warm aus den Formen lösen und auf einem feinen Sieb die Oberkante glatt abreiben. Vor dem Weiterverwenden und Füllen vollständig abkühlen lassen.

Passionsfrucht-Creme: In einer Schüssel die Eigelbe mit dem Zucker gut verrühren. Flüssige Butter (32°) und Crème fraîche hinzufügen und gründlich untermischen. Das gesiebte Mehl nach und nach einrühren, es dürfen keine Klümpchen entstehen. Zum Schluss das Passionsfruchtpüree und die abgeriebene Zitronenschale unterrühren, bis eine homogene Masse entsteht.

Die Creme in die blindgebackenen Mürbteigböden gießen (ca. 50 g/Tarte). Die Himbeeren nach Belieben in der Füllung verteilen.

Die gefüllten Tartes im vorgeheizten Ofen bei 150° C Umluft noch einmal 25 Min. backen, bis die Füllung leicht stockt. Zum Testen die Tartes leicht anstoßen; die Masse sollte sich noch etwas bewegen, aber eine cremige Konsistenz haben, ähnlich wie bei Crème brûlée. Nach dem Backen die Tartes gut auskühlen lassen.

Alexa von Harder: The Art of Pastry, Teubner Verlag, 58 Euro