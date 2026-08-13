Mitten in Ebersberg lädt die Speisekammer zu Bio-Frühstück, Mittagstisch und hausgemachten Produkten aus eigener Gärtnerei ein – und verbindet regionalen Genuss mit sozialem Engagement für Menschen mit psychischer Erkrankung. Ein barrierefreier Treffpunkt für bewusste Genießer im Münchner Umland.

Im Hofladen werden die Produkte aus den Werkstätten verkauft.

Vor den Toren der Stadt bieten sich die schönsten Ausflugsziele für Genießer – sogar inklusive Bio-Genussgarantie! In Zusammenarbeit mit der Kreisstelle München des Bund Naturschutz in Bayern (BN) geben wir Ihnen in unserer Serie ein paar Tipps für eine genussreiche Sommerfrische. Unterstützt vom Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) München und in Zusammenarbeit mit der Projektstelle "Ökologisch Essen" präsentiert der BN die "Bio Genusstour", eine Zusammenstellung von Genusszielen im Münchner Umland mit Bio-Zertifikat.

Die Broschüre ist in diesem Jahr komplett überarbeitet worden, in der Geschäftsstelle des BN München, Pettenkoferstr. 10a (2. Stock) kostenlos erhältlich und kann auch auf Anfrage (E-Mail an info@bn-muenchen.de) zugeschickt werden. Außerdem liegt sie in der Stadt-Information im Münchner Rathaus aus.

Bio-Genuss und dabei Menschen unterstützen

Wie wäre es mit einem Ausflug nach Ebersberg? Mitten in der Stadt befindet sich dort ein gemütlicher und barrierefreier Treffpunkt: die Speisekammer Ebersberg, eine Mischung aus Café, Bistro und Laden.

Mitten im Zentrum von Ebersberg trinken die Gäste hier Kaffee und lassen die Atmosphäre auf sich wirken. © Speisekammer Ebersberg

Die Inhaber setzen auf saisonale und regionale Zutaten. Dazu gehören Gemüse aus eigener Gärtnerei und Fleisch vom Bioland-Partner Fendsbacher Hof.

Neben Frühstück und wechselndem Mittagstisch werden an der Ladentheke jede Menge hausgemachte Produkte angeboten. Betrieben wird die Speisekammer von den Werkstätten des Einrichtungsverbunds Steinhöring, der Menschen mit psychischer Erkrankung einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bietet. Im Laden stehen auch selbst gemachte Lebensmittel aus den Werkstätten zum Verkauf, wie hausgemachtes Müsli. Außerdem Produkte für Büro und Garten aus der Schreinerei.

Bahnhofsplatz 2, Ebersberg

Mo bis Do: 6:45 bis 17:00 Uhr

Fr: 6:45 bis 15:00 Uhr

Achtung: während der Ferienzeiten ggf. kürzere Öffnungszeiten, am besten vorher anrufen (Tel.: 08094 1820).