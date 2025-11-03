Sedlmayr am Viktualienmarkt: Philipp Richter bringt auf den Teller, womit viele fremdeln

Philipp Richter bringt die Innereien-Küche im Sedlmayr zurück auf die Speisekarte. Mit einem nachhaltigen Rezept für Kalbsrahmbeuschel zeigt er, wie schmackhaft und vielseitig Innereien sein können.

Beim Sedlmayr am Viktualienmarkt standen schon immer Innereien auf der Speisekarte. Die einfache, aber schmackhafte Küche des ehemaligen Wirts Rudi Färber lockte viele Fans von Lüngerl, Leber und Co an. Im Sommer hat die Familie Kuffler das Traditionshaus nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnet. Seitdem steht dort Philipp Richter in der Küche. Auf bayerische Küche setzt auch er. Allerdings mit einer etwas frischeren Note. Innereien stehen weiterhin auf der Speisekarte. Schon im Sommer hat die AZ mit Begeisterung sein gebackenes Kalbsbries und eine köstliche Zunge gekostet.

Einige fremdeln mit Innereien – zu Unrecht!

Obwohl Innereien besonders nachhaltig sind, fremdeln viele Gäste noch mit ihnen. Immerhin folgen sie dem Prinzip "nose to tail", also der Verwertung des gesamten Tieres und nicht nur der Filetstücke. Aber Richter glaubt fest daran, die Gäste mit seinen Innereien-Varianten auch geschmacklich überzeugen zu können. Er steckt viel Arbeit in die Verarbeitung der Produkte und das schmeckt man. Die aufwendige Zubereitung ist auch der Grund, warum beim Sedlmayr die Innereien-Gerichte einen gewissen Preis haben.

Besonders beliebt ist Richters Kalbsrahmbeuschel (27 Euro). Wer sein Kindheitstrauma vom flachsigen Innereien-Pamp noch nicht verarbeitet hat, der sollte Richters Variante eine Chance geben. Er befreit die Lunge in mühevoller Kleinarbeit von jeglichen Gefäßen und heraus kommt ganz zartes Fleisch. Das kombiniert er mit ebenfalls zartem Herz und serviert es mit fein-säuerlichem Gemüse, frisch aufgeschlagenem Schlagrahm und Semmelknödeln.

Die AZ durfte ihm beim Kochen helfen und verrät sein Rezept.

Das Kalbsrahmbeuschel im Sedlmayr dürfte selbst Innereien-Skeptiker überzeugen. © Veronica Heidt

Philipp Richter teilt seine Küchengeheimnisse

Kalbsrahmbeuschel

Zutaten für 8 Personen:

1 Kalbsherz

1 Kalbslunge

400 g Karotte

400 g Knollensellerie

400 g Lauch

200 g Gewürzgurken

250 g Zwiebel

50 g Kapern

250 g Sauerrahm

20 g Tomatenmark

100 ml Sahne

200 ml Kalbsjus (oder andere Soße)

Lorbeerblätter, Majoran, Pfeffer, Salz,

Apfelessig

weißer Balsamico

Zitrone

scharfer Senf

Zubereitung: