Schreiberei in der Altstadt: Apero auf die französische Art

In die Schreiberei in der Dienerstraße kann man sich am frühen Abend auf ein paar Drinks und Snacks setzen.

15. April 2023 - 14:51 Uhr | Ruth Frömmer

Im Bistro Schreiberei lässt es sich beim Apero in den Abend starten. © Schreiberei

München - In Sachen Aperitifkultur kann München noch etwas lernen. Sich am angehenden Abend noch spontan auf ein Glas treffen, eine Kleinigkeit essen und dann überlegen, wie es weitergeht, kennen die meisten allenfalls aus Italien. Wer's einmal auf die gehobene französische Art mit japanischem Einschlag probieren möchte, der setzt sich ab 17 Uhr in die Schreiberei von Tohru Nakamura. Das Bistro, welches sich im Erdgeschoss unter dem Zwei-Sterne-Lokal Tohru in der Schreiberei befindet, bietet Apero und verschiedene Snacks dazu an. Die AZ hat's gemacht und sich ein paar Cocktails, Snacks und Vorspeisen bestellt. So viel vorneweg: Für den Reporterinnen-Hunger und ihre Begleitung waren zwei Vorspeisen und ein Snack schon zu viel des Guten. Das Kochen konnten wir uns danach sparen. Roastbeef vom Simmentaler Rind mit Jalapeño und schwarzem Knoblauch für 22 Euro Der gegrillte Tintenfisch Crispy Pulpo (32 Euro) mit Pfeffer, Orange und Mesclun wird mit Salat serviert und macht zusammen mit einem Julius-Brantner-Brot mit Butter und Schnittlauch-Öl (6 Euro) eigentlich alleine schon satt. Der gegrillte Tintenfisch Crispy Pulpo wird mit Salat serviert und kostet 32 Euro. © ruf Gebackene Pilze mit Erdnuss Die perfekte Ergänzung dazu war das gerollte Roastbeef vom Simmentaler Rind mit Jalapeño und schwarzem Knoblauch (22 Euro). Wer wirklich nur ein bisschen snacken will, bestellt sich die vegetarischen gebackenen Pilze mit Erdnuss, würziger Mayonnaise und Ponzu-Soße (9 Euro). Die waren so deftig-knusprig, dass wir trotz vollen Bauchs nicht die Finger davon lassen konnten. Die gebackenen Schwammerl sind der Hinlanger. © ruf Große Auswahl an alkoholfreien Cocktails Dazu noch ein paar Austern (Stück 5 Euro) oder Tatar (zwischen 16 und 22 Euro) und ein Cocktail oder Wein und der Abend kann beginnen. Auch die Auswahl an alkoholfreien Cocktails ist groß. Man muss also kein Wasser trinken, wenn man auf Alkohol verzichtet. "Bananas in Pyjamas" (16,50 Euro) ist quasi ein Dessert zum Trinken. Ob nach dem Shopping oder zum Feierabend, solche spontanen Abende sollte man sich – sofern es das Portemonnaie zulässt – öfter mal gönnen. In der Dienerstraße 20: Schreiberei, Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr