Nach nur anderthalb Jahren sind die Türen hier in München schon wieder geschlossen. Die Betreiberinnen des Wirtshauses am Rosengarten haben Insolvenz angemeldet. Das sagt man bei Paulaner dazu.

Wie ein Ausflug in die 80er fühlte sich ein Besuch im Rosengarten immer an. Nun bleibt das Restaurant am Westpark vorerst geschlossen.

Ein Neuanfang sollte es werden, nun ist Schluss. Das Wirtshaus am Rosengarten im Westpark hat – wieder einmal – geschlossen. Nach nur anderthalb Jahren meldeten die letzten Betreiberinnen Liliane Tschurtschenthaler und Susanne Mair Insolvenz an. Zuvor hatten sie das Lokal nach einjährigem Leerstand zusammen mit der Paulaner-Brauerei umfassend saniert.

Im Jahr 1983 entstand der Westpark im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung IGA. Das verglaste Wirtshaus am Rosengarten diente als Gastronomie für die IGA-Besucher. Vor allem der zugehörige Biergarten erlangte später durch die berühmten TV-Werbespots mit Walter Sedlmayer Berühmtheit. Das Wirtshaus war zuletzt etwas in die Jahre gekommen. Tschurtschenthaler und Mair wollten ihm mit einem frischeren Konzept zu neuem Glanz verhelfen. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Am letzten Novemberwochenende verabschiedeten sie sich von ihren Gästen.

Die Brauerei ist offen für unterschiedliche Konzepte

Paulaner teilt der AZ sein Bedauern darüber mit. Man habe die Betreiberinnen "bis zum letzten Tag mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt, weil wir von dem eingeschlagenen Weg überzeugt waren", heißt es aus der Brauerei. Nun werde man sich auf die Suche nach neuen Pächterinnen und Pächtern machen. Ob das bis nächsten Biergartensaison klappt, kann man noch nicht beantworten. "Wir sind für unterschiedliche Ideen und Konzepte offen, möchten uns jedoch die nötige Zeit nehmen, um für das besondere Objekt "Rosengarten" die bestmögliche Lösung zu finden", teilt Paulaner mit.