Schon wieder Schluss: Münchner Wirtshaus nach kurzer Zeit insolvent – das sagt Paulaner

Nach nur anderthalb Jahren sind die Türen hier in München schon wieder geschlossen. Die Betreiberinnen des Wirtshauses am Rosengarten haben Insolvenz angemeldet. Das sagt man bei Paulaner dazu.
Ruth Frömmer |
Wie ein Ausflug in die 80er fühlte sich ein Besuch im Rosengarten immer an. Nun bleibt das Restaurant am Westpark vorerst geschlossen.
Wie ein Ausflug in die 80er fühlte sich ein Besuch im Rosengarten immer an. Nun bleibt das Restaurant am Westpark vorerst geschlossen. © Daniel von Loeper

Ein Neuanfang sollte es werden, nun ist Schluss. Das Wirtshaus am Rosengarten im Westpark hat – wieder einmal – geschlossen. Nach nur anderthalb Jahren meldeten die letzten Betreiberinnen Liliane Tschurtschenthaler und Susanne Mair Insolvenz an. Zuvor hatten sie das Lokal nach einjährigem Leerstand zusammen mit der Paulaner-Brauerei umfassend saniert.

Im Jahr 1983 entstand der Westpark im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung IGA. Das verglaste Wirtshaus am Rosengarten diente als Gastronomie für die IGA-Besucher. Vor allem der zugehörige Biergarten erlangte später durch die berühmten TV-Werbespots mit Walter Sedlmayer Berühmtheit. Das Wirtshaus war zuletzt etwas in die Jahre gekommen. Tschurtschenthaler und Mair wollten ihm mit einem frischeren Konzept zu neuem Glanz verhelfen. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Am letzten Novemberwochenende verabschiedeten sie sich von ihren Gästen.

Die Brauerei ist offen für unterschiedliche Konzepte

Paulaner teilt der AZ sein Bedauern darüber mit. Man habe die Betreiberinnen "bis zum letzten Tag mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt, weil wir von dem eingeschlagenen Weg überzeugt waren", heißt es aus der Brauerei. Nun werde man sich auf die Suche nach neuen Pächterinnen und Pächtern machen. Ob das bis nächsten Biergartensaison klappt, kann man noch nicht beantworten. "Wir sind für unterschiedliche Ideen und Konzepte offen, möchten uns jedoch die nötige Zeit nehmen, um für das besondere Objekt "Rosengarten" die bestmögliche Lösung zu finden", teilt Paulaner mit.

7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Wendeltreppe am 05.12.2025 06:43 Uhr / Bewertung:

    "Runtergewirtschaftet" wurde der Rosengarten von seinem vorigen Pächter. Ist der Ruf erst mal ruiniert...
    Dass da Nachwehen nicht ausbleiben wundert mich nicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutwaszursache am 04.12.2025 22:07 Uhr / Bewertung:

    Der Start war schon etwas vergurkt, im frühen Frühjahr sollte aufgesperrt werden, m.W. hat es dann bis Mai 2024 gedautert, bis es überhaupt losging, dann aber nur erst einmal drinnen. Bis dann irgendwann im ersten Sommer der Biergarten einmal auf war, war schon ein guter Teil der Biergartensaison gelaufen. Bei dem Laden ist das Zugpferd und der Geldesel nun einmal der Biergarten, da hätte ich als erstes geschaut, dass ich den aufkriege, drinnen hätte da noch nicht alles fertig sein brauchen.

    Dieses Jahr war allerdings selbst der Biergarten oft nur schwach besucht, auch das wird zu der Insolvenz deutlich beigetragen haben.

    Wenn man den Innenbereich attraktiver machen möchte, muss man m.E. vor allem etwas dafür tun, optisch den "Kantineneindruck" dieses riesigen Raumes zu bekämpfen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der Münchner am 04.12.2025 15:10 Uhr / Bewertung:

    Die Innengastronomie hat kein Stammpublikum!
    Einfach zu weit weg gelegen!
    Biergarten halt nur bei schönem Wetter im Sommer voll !
    Kulturprogramm mit Unterstützung der Stadt wäre vielleicht machbar.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
