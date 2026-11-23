Im Rosewood München eröffnet mit der 100B eine intime Martini-Bar im historischen Bankgebäude: Nur 16 Plätze, sechs kreative Signature-Martinis, Mini-Martinis zum Probieren und feine Häppchen machen den neuen Rückzugsort für Cocktail-Liebhaber aus.

Im heutigen Rosewood-Hotel residierte einst die Bayerische Staatsbank. Der Name der neuen Martini-Bar soll daran erinnern.

Elegante Details und warmes Holz setzen die neue Bar 100B optisch von der Bar Montez im Rosewood-Hotel ab. Der Name ist ein Verweis auf die Geschichte des Hauses. Die Bar befindet sich im ehemaligen Gebäude der Bayerischen Staatsbank und möchte mit 100B (100 Billionen, auf deutsch: 100 Milliarden) die historische Verbindung zur Finanzwelt aufgreifen.

So tief müssen die Gäste dann aber nicht in die Tasche greifen, denn hier werden keine Immobilien, sondern Drinks verkauft.100B ist eine feine Martini-Bar mit nur 16 Sitzplätzen.

Mini-Martinis gibt's für 10 Euro

Dafür haben die Bartender des Hauses sechs eigene Martini-Drinks kreiert. Der "Alpine Meadow" (24 Euro) greift mit Heu- und Holunderblüten die Aromen alpiner Bergwiesen auf, der "Bavarian Orchard" (24 Euro) mit Williamsbirne und Verjus schmeckt fruchtig. Es gibt ihn als "Bavarian Orchard 0.0" (16 Euro) auch in einer alkoholfreien Variante.

Ob sie Ihren Martini geschüttelt oder gerührt wünschen, klären die Gäste am Tresen mit den Barkeepern der Bar 100B. © Rosewood



Wer sich ein bisserl durch das Angebot probieren möchte: Alle Signature Drinks sind auch für 10 Euro als Mini-Martinis erhältlich. Oder man stellt sich seinen individuellen Martini-Drink zusammen. Als Grundlage gibt es dazu kleine Häppchen, etwa aus Saibling, Tatar oder Backhendl (jew. 9 Euro).



Kardinal-Faulhaber-Str. 1

Do: 18 bis 1 Uhr

Fr-Sa: 18 bis 1.30 Uhr