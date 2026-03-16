Im Haidhauser Preysinggarten zieht spanische Lebensart ein: Statt griechischer Hausmannskost serviert der neue Wirt Francisco Corcoba spanische Reisgerichte, hochwertige Tapas und ausgewählte Weine – ein sanft renoviertes Traditionshaus, das Münchens Gastro-Szene um ein ambitioniertes Spanien-Konzept bereichert.

Das Trio (v.l.) Luisa Schill, Francisco Corcoba und Julian Plochberger kümmert sich ab sofort im Preysinggarten um die Gäste. Die Plätze an den Tischen sind heiß begehrt. An der Bar gilt „first come, first serve“.

Spanische Küche im Haidhauser Traditionswirtshaus? Die AZ war skeptisch. Nachdem die Betreiberfirma des langjährigen Wirts Konstantinos Papadakis im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste, hat die Gastrogruppe Kull & Weinzierl den Preysinggarten übernommen.

Der Name ist geblieben, das Konzept hat sich um 180 Grad gedreht. Jahrelang kam dort ein eher bodenständiger Mix aus griechischer Küche und Kneipenklassikern auf die Teller.

Kull & Weinzierl betreiben unter anderem das Buffet Kull und das Brenner an der Oper. Den Preysinggarten geben sie in die Hände von Francisco Corcoba und seiner Stellvertreterin Luisa Schill. Küchenchef und Restaurantleiter ist Julian Plochberger.

Neuer Preysinggarten in Haidhausen: "Spanische Küche ist mehr als nur Tapas"

Der Spanier Corcoba hat schon lange von einem spanischen Lokal in München geträumt. "Spanische Küche ist mehr als nur Tapas", erzählt er der AZ. Ein wirklich gutes spanisches Restaurant, das seinen Ansprüchen genügt, habe er in München bisher noch nicht gefunden. Seinem Chef Rudi Kull gefiel die Idee und nun wagen sie das leicht gehobene spanische Konzept im Preysinggarten.

Der alte Preysinggarten ist noch wiederzuerkennen. Die neuen Wirte haben nur sanft renoviert. © Daniel von Loeper

Die Architektur des Hauses wollten sie beibehalten. Und so haben sie nur sanft renoviert. Hier ein bisschen lackiert, da ein bisschen gestrichen. Beleuchtung und Bar sind neu, Stühle und Bänke noch die alten. Auf den Tischen liegen blau-weiß gestreifte Tischdecken und Stoffservietten, die Weingläser stehen bereit. Das sieht elegant aus, aber nicht überkandidelt. Corcoba ist Weinspezialist und hat jetzt schon über 200 Tropfen auf der Karte.

Vorspeisen im Preysinggarten machen Lust auf mehr

Und die Spezialität der Küche? Die Reisgerichte. Corcoba nennt sie bewusst nicht Paella. Die darf nämlich nur so heißen, wenn sie Kaninchenfleisch enthält. Corcoba und Plochberger waren unsicher, ob das den Münchnern schmeckt. Und so gibt es Paella ohne Kaninchen jeweils für zwei Personen, entweder klassisch mit Meeresfrüchten (27,50 Euro) oder vegetarisch mit Artischocken und weißen Bohnen (24,50 Euro). Die AZ fand beide köstlich.

Links die vegetarische und rechts die Meeresfrüchte-Paella. Die Portionen reichen jeweils für zwei Personen. © Daniel von Loeper

Vorneweg probiert die AZ ein paar Vorspeisen. Der Klassiker, die kleinen Paprikas Pimientos de Padrón (9,50 Euro), dazu Sardellenfilets auf geröstetem Brot mit Tomate (15,50 Euro) und 24 Monate gereifter Schinken vom Iberico-Schwein (16,50 Euro) sind von bester Qualität und machen Lust auf mehr.

Der Flan Caramel ist ein Gedicht

Besonders hat uns die würzig-saftige ausgelöste Hühnerkeule mit Jalapeno-Paprika-Salsa (29,50 Euro) geschmeckt. Weil alles so mediterran-leicht ist, kann man sich danach noch ein Dessert gönnen. Der cremig-karamellige Flan Caramel (8,50 Euro) zum Beispiel ist ein Gedicht.

Unter der Woche hat der Preysinggarten ab 17 Uhr geöffnet. Am Wochenende gibt es ab 11 Uhr den ganzen Tag lang Brunch mit kleinen Gerichten wie Shakshuka, Avocadobrot oder Eggs Benedict. Der schöne Gastgarten hat aktuell noch nicht geöffnet.

Preysingstr. 65

Di-Fr, ab 17, Sa-So ab 11 Uhr