Paulaner mischt gegen den Bier-Rückgang: Was jetzt neu in die Dosen kommt

Die Münchner Traditionsbrauerei Paulaner wagt mit der neuen Marke Bella Bavaria den Sprung vom Bier zu trinkfertigen Cocktails: Ab Frühjahr 2027 kommen Hugo, Limoncello Spritz und Paloma als Dosenmix in den Handel und sollen "neue Konsumanlässe" schaffen.

Logo der Brauerei Paulaner an einer Gaststätte mit Turm des Rathaus es in der Innenstadt München

Rein theoretisch wird München immer die Bierstadt bleiben. Aber in der Praxis geht der Bierkonsum von Jahr zu Jahr zurück. Paulaner hat bereits reagiert und seine alkoholfreie Sparte ausgebaut. Nach Spezi und Limo kam zuletzt die Paulaner-Cola in die Supermärkte und Gaststätten.

Nun geht die Traditionsbrauerei noch einen Schritt weiter und bietet fertig gemixte Cocktails an. Im Frühjahr 2027 kommt "Bella Bavaria" als Marke auf den Markt – zum Start mit drei trinkfertigen Cocktails und Aperitifs.

Die Sorten: Hugo, Limoncello Spritz und Paloma werden in 0,33-Liter-Dosen in ganz Deutschland über den Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel vertrieben und können ohne weitere Zubereitung direkt getrunken werden.

Bier bleibt die DNA von Paulaner

"Mit Bella Bavaria gehen wir bewusst über unser traditionelles Kerngeschäft hinaus und steigen in eine neue, wachstumsstarke Kategorie ein", sagt Paulaner-Chef Jörg Biebernick.

Kühlschrank auf, Spritz raus. Für einen Aperitif muss heute keiner mehr in die Bar gehen. Auch Paulaner steigt ins Dosengeschäft ein. © Paulaner

Zwar sei Bier immer noch die DNA des Unternehmens und bilde zusammen mit Softdrinks wie Spezi, Cola und Limo das Fundament des Paulaner-Geschäfts. Trotzdem entwickle Paulaner sein Portfolio weiter und erschließe neue Wachstumspotenziale.

"Mit Bella Bavaria reagieren wir auf veränderte Konsumbedürfnisse und schaffen neue Konsumanlässe", so Biebernick weiter.

Rezeptur mit Barkeepern entwickelt

An der Rezeptur hat Paulaner nach eigenen Angaben ein Jahr lang intensiv zusammen mit Barkeepern gearbeitet. Dafür wurden Konsumenten befragt, Tests durchgeführt. Ziel sei es gewesen, hochwertige Bar-Cocktails in ein trinkfertiges Format zu übertragen.

Das Paulaner-Qualitätsversprechen "Gut, besser, Paulaner" solle auch für die neue Marke Bella Bavaria gelten. Im Mittelpunkt stehen "ausgewogene Rezepturen, hochwertige Zutaten und ein authentisches Geschmackserlebnis".