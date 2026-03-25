Paulaner expandiert mit seinem "Münchner Hell" nach China und schmiedet dafür eine langfristige Allianz mit der Traditionsbrauerei Tsingtao. Gemeinsam entwickeln die Braumeister ein neues Lager nach bayerischem Reinheitsgebot, um den weltweit größten Biermarkt gezielt zu erobern.

Auch Bierfans in China können künftig das "Münchner Hell" von Paulaner trinken. Die Brauerei hat eine langfristige Partnerschaft mit der chinesischen Traditionsbrauerei beschlossen. Neben dem Hellen produziert Paulaner dort auch eine speziell für den chinesischen Markt entwickelte Lagersorte. Die Produktion der Paulaner Biere für alle anderen Märkte erfolgt weiterhin in Deutschland.

Braumeister arbeiten eng zusammen

Man lege Wert darauf, den Paulaner-Qualitätsstandard auch in China sicherzustellen, heißt es aus der Paulaner-Brauerei. Deshalb arbeiten die Paulaner Braumeister eng mit den Brauern von Tsingtao zusammen. Gemeinsam haben sie ein Rezept entwickelt, "das die Münchner Brautradition mit den Trends und Konsumvorlieben vor Ort verbindet."

Das neue Lager werde ausschließlich mit deutschem Hopfen und nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut und ist bereits zur kommenden Sommersaison geplant.

China bietet Potenzial für Paulaner-Wachstum

"China ist für uns ein strategisch wichtiger Markt", sagt Paulaner-CEO Jörg Biebernick. "Als größter Biermarkt der Welt bietet er erhebliches Potenzial für unsere internationale Wachstumsstrategie."

Die Traditionsbrauerei Tsingtao wurde 1903 gegründet. Paulaner ist bereits seit 2015 mit einer eigenen Gesellschaft in China vertreten.