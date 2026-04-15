Im ehemaligen Kult-Griechen Lucullus ist schon wieder Schluss: Das Ois Easy macht nach gut einem Jahr überraschend dicht. Reservierungen sind storniert, ein neuer Wirt soll bereits feststehen – doch wie es mit dem Traditionslokal weitergeht, ist offen.

Ein gutes Jahr nach der Übernahme werfen die Wirte im ehemaligen Kult-Griechen Lucullus in Untergiesing überraschend das Handtuch. Wie die AZ erfuhr, wurden Reservierungen bereits storniert. Im Herbst 2024 gab der Wirt Georgios Makris das Lokal nach 37 Jahren auf.

Betreiber hatten eigentlich länger geplant

Es dauerte nicht lange, bis sich neue Betreiber fanden: Ex-P1-Chef Klaus Gunschmann übernahm mit seinem Sohn Paul, dem Geschäftsführer Michael Bräuner und Koch Jona Kröhne und eröffnete das „Ois Easy“. Zwei Jahre waren geplant. Nun verabschiedet sich das Team auf seiner Webseite. Ein Grund wird nicht genannt. Man hofft aber auf ein Wiedersehen - "an einem anderen Ort".

Jona Kröhne verkündet auf Instagram: Letzter Tag wird der 25. April sein. Dann möchte er noch einmal mit den Stammgästen und Freunden des Hauses auf die schöne Zeit anstoßen.

Wie die AZ aus Gastrokreisen erfahren hat, soll der Nachfolger, ein bekannter Wirt aus dem Glockenbachviertel, bereits feststehen. Weder die aktuelle Brauerei Hacker-Pschorr noch der Wirt haben das allerdings bis Redaktionsschluss bestätigt.

Das Lucullus mit seinem schönen Laubenhof war in Untergiesing jahrelang eine Institution. Wie lange das Lokal geschlossen bleibt und wie es heißen soll, steht noch in den Sternen.