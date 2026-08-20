Ökodorf, Hotel und Käsemanufaktur: Warum sich ein Ausflug nach Schloss Blumenthal lohnt

Raus aus der Stadt und hinein ins Wittelsbacher Land: Schloss Blumenthal verbindet ökologische Landwirtschaft, Bio-Gasthaus, Hotel und Kulturprogramm zu einem besonderen Ausflugsziel. Zwischen Yoga-Retreat, Kunst-Workshops und regionaler Bioküche lässt sich hier ein ganzer Sommertag genießen.

Raus aus der Stadt – nichts klingt im August verlockender! Wenn sich der Ausflug dann auch noch mit einem guten Essen verbinden lässt, fehlt nichts mehr zum perfekten Tag.

In Zusammenarbeit mit der Kreisstelle München des Bund Naturschutz in Bayern (BN) geben wir Ihnen in unserer Serie ein paar Tipps für eine genussreiche Sommerfrische. Unterstützt vom Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) München und in Zusammenarbeit mit der Projektstelle "Ökologisch Essen" präsentiert der BN die "Bio Genusstour", eine Zusammenstellung von Genusszielen im Münchner Umland mit Bio-Zertifikat.

Schloss Blumenthal: Ökodorf mit Ziegen

Im letzten Teil unserer Serie führen wir Sie ins Wittelsbacher Land in Bayerisch-Schwaben. Die Geschichte von Schloss Blumenthal reicht vermutlich bis ins 13. Jahrhundert zurück. Im Jahr 2007 hat eine Genossenschaft das Schloss übernommen. Mehrere Familien arbeiten und leben auf dem Gelände. Sie produzieren ökologische Lebensmittel und betreiben ein ökologisches Gasthaus mit Hotel und Tagungsräumen. Unter anderem werden dort Ziegen gehalten. Aus ihrer Milch werden die unterschiedlichsten Käsespezialitäten von Weich-, Schnitt- bis Frischkäse hergestellt.

Der Blumenthaler Burger kommt ohne Fleisch aus. Er ist mit Ziegengrillkäse belegt. © Schloss Blumenthal

Auf dem Schloss gibt es ein regelmäßiges Kulturprogramm vom Yoga-Retreat über Käseverkostungen bis zum Kunst-Workshop und immer sonntags finden Führungen zum Gesamt-Projekt statt. Auf Anfrage gibt es auch Führungen durch die zugehörige Landwirtschaft.

Das Gasthaus bietet Bioküche von Krustenbraten (21,30 Euro) bis zum Grillkäseburger (17,50 Euro).

Für weitere Ausflüge in der Gegend bieten sich das Sisi-Schloss Unterwittelsbach oder die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum an. Aktivere unternehmen eine Radtour durchs Ecknachtal oder den Blumenthaler Forst.

Das gesamte Gelände von Schloss Blumenthal von oben. © Schloss Blumenthal

Blumenthal 1, Aichach

Mo-Fr: 17 bis 22 Uhr

Sa, So, Feiertag: 11 bis 22 Uhr

Anreise: Mit der Bahn nach Aichach, ab Aichach Bus 250 bis nach Hartl oder Anruf-Sammel-Taxi 08251-1040

Die "Bio Genusstour" ist in diesem Jahr komplett überarbeitet worden, in der Geschäftsstelle des BN München, Pettenkoferstr. 10a (2. Stock) kostenlos erhältlich und kann auch auf Anfrage (E-Mail an info@bn-muenchen.de) zugeschickt werden. Außerdem liegt sie in der Stadt-Information im Münchner Rathaus aus.