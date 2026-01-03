So sieht die grünste Oase in der Altstadt aus: Dieses Lokal bietet täglich frische, gesunde Salate und warme Gerichte. Ideal für alle, die nicht nur nach den Feiertagen auf eine ausgewogene Ernährung setzen möchten.

Lawin Nader stellt die Salate individuell nach den Wünschen der Kunden zusammen. Man kann sich aber auch eine Kombi von der Salatkarte aussuchen.

Seien wir ehrlich: Die letzten Wochen waren schön, aber Genießen hat seinen Preis. Von der Feiertags-Schlemmerorgie bis zum feuchtfröhlichen Jahresausklang muss der Körper so einiges aushalten. Bei vielen schreit der Körper jetzt von ganz alleine nach Salat, Gemüse und gesunder Ernährung. Die AZ zeigt Ihnen, wo Sie sich in der Stadt etwas Gutes tun und nach Herzenslust vollwertig, gut und natürlich jede Menge frische Salate essen können.

Ein bisserl versteckt, aber mitten in der Altstadt befindet sich eine grüne Oase. Wer meint, in der City gibt's nur Schweinsbraten und Leberkassemmeln, der irrt. Zwischen Marienhof und Frauenkirche bereiten Bünyamin Dora und sein Team täglich frische Salate, Suppen und Eintöpfe zu. Das ist nicht nur nach den fetten Feiertagen eine Wohltat für den Körper. Viele Büromenschen und Bummler besuchen das kleine Lokal Blatt Salate in der Schäfflerstraße täglich in der Mittagszeit oder am Nachmittag. Sofort ins Auge stechen natürlich die vielen Salate, die man sich hier nach Herzenslust zusammenstellen lassen kann. Unter dem Motto "Vitamintankstelle" sucht sich jeder Gast genau das aus, was ihm guttut oder worauf er Lust hat.

Viel Holz, bunte Bilder, ein paar Pflanzen. Das Ambiente im Blattsalate ist warm und gemütlich. © Daniel von Loeper

Die Salatportionen sind riesig

Die AZ hat's ausprobiert und Mitarbeiter Lawin Nader einfach mal machen lassen. Alles, was uns anlachte, vermischte er locker in einer großen Schüssel. Die Basis bilden Blattsalate in allen Grünstufen, Gemüse, wie Gurke, Tomate, Fenchel und Mais, dazu Geschmacksträger wie Käse, Oliven, Kapern, aber auch Mango, Ananas oder Hähnchenfleisch. Zur Auswahl stehen außerdem mehrere Dressings (von Caesar über Sizilianisch bis Bayerisch) und zusätzliche Toppings wie Sonnenblumenkerne. Wer sich nicht entscheiden kann, wählt eine der vielen Kombinationen, die auf der Karte stehen. Zwischen 12,90 und 15,90 Euro kosten Kombinationen wie Kreta-, Toskana-, Nizza- oder Farmer-Salat. Sie sind so groß, dass man ein bisserl Zeit zum Aufessen mitbringen sollte. Hier kann man auch gut alleine sitzen. Wer keine Gesellschaft hat, sucht sich einen Platz am Fenster und beobachtet das winterliche Treiben draußen in der Schäfflerstraße und genießt, dass er im Warmen sitzt.

So sieht es aus, wenn die AZ-Reporter sich einen Salat zusammenstellen. © Daniel von Loeper

Auch eine warme Suppe tut dem Körper gut

Salat hin oder her, manche mögen im Winter einfach etwas Warmes im Bauch haben. Die müssen hier weder verhungern, noch sich ungesund ernähren. Wie wäre es mit einer Pfannkuchen- oder Linsen- oder Gulaschsuppe, Curry-Reis oder einem Gemüseeintopf? Die Auswahl ist groß. Die warmen Gerichte bewegen sich preislich zwischen 8,90 und 14.50 Euro und reichen von deftig bis asiatisch-leicht. Hier gibt es keine wechselnde Karte, sondern täglich das volle Programm.

Schäfflerstr. 7

Mo-Fr: 11 bis 17 Uhr