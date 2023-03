Münchner Sternekoch Bobby Bräuer feiert Jubiläum: "Mir wird nie langweilig"

Seit zehn Jahren betreibt der Koch in der BMW-Welt sein Sternelokal Esszimmer. Demnächst kann man dort an der Bar speisen.

Bobby Bräuer (links) und Michael Käfer blicken auf zehn gemeinsame Jahre in der BMW-Welt zurück - und haben auch schon Pläne für die Zukunft.

München - Ich wollte Bobby Bräuer schon immer bei Käfer haben", sagt Michael Käfer am Mittwoch bei der Jubiläumsfeier im Esszimmer. Die beiden kennen sich schon lange, gingen sogar auf die gleiche Schule.

Bobby Bräuer: "Die größte Challenge, die ich jemals angenommen habe"

Vor genau zehn Jahren hat Käfer es - mit einer Überredungs-Kiste Champagner - schließlich geschafft, den Münchner Koch von Kitzbühel zurück in die Heimat zu locken.

Das Herzstück des Esszimmers ist die Küche, in der Bräuer (links) und sein Team hochkonzentriert, aber mit viel Spaß, arbeiten. © BMW AG

Das gemeinsame Projekt war für einen Sternekoch ungewöhnlich: die komplette gastronomische Bespielung der BMW-Welt samt aller Restaurants. "Das ist die größte Challenge, die ich jemals angenommen habe", erzählt Bräuer rückblickend.

Restaurant Esszimmer kann Michelin-Stern vorweisen

Ganz oben eröffnete er das Gourmet-Restaurant Esszimmer und erkochte schon im ersten Jahr einen Michelin-Stern. Der zweite folgte im Jahr darauf, und ist geblieben. Damit ist Bräuer der dienstälteste Sternekoch in München.

Der 62-Jährige gibt sich bescheiden und stellt seine Mitarbeiter und die "hervorragende Teamleistung" in den Vordergrund, mit der jeder Erfolg steht und fällt - von der Servicekraft bis zu den Lieferanten. Dankbar ist er auch seinen vielen Stammgästen, die ihm auch in der Coronazeit treu geblieben sind.

Ab Ende März gibt es ein Zwölf-Gänge-Menü

Dass Bräuer seine Arbeit liebt, können die Gäste sehen: Denn er ist immer vor Ort. Aber was macht diese Arbeit so besonders, dass er auch nach zehn Jahren nicht ans Aufhören denkt? "Wir kochen hier immer wieder etwas Neues. Darum wird mir auch nie langweilig", sagt Bobby Bräuer zur AZ. Im Moment tüftelt er mit seinem Küchenteam schon am Menü für den April.

Zum Jubiläum hat Bräuer aber das gesamte Konzept noch einmal überdacht und sich etwas Neues überlegt. Ab Ende März können bis zu sechs Gäste auch im Barbereich reservieren und dort ein Überraschungs-Menü mit zwölf kleinen Gängen (190 Euro) genießen.

Die Getränke werden in einem in die Bar eingelassenen Kühler kaltgestellt und können auch mal selbst nachgeschenkt werden. Für die Fans des klassischen Esszimmers bleibt alles beim Alten mit immer wieder neuen Fünf- bis Acht-Gänge Menüs (200 bis 245 Euro).