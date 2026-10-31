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Münchner Brauerei Paulaner bringt neue Cola auf den Markt

Paulaner erweitert seine Cola-Range: Ab Januar 2027 kommt mit Cola Zero eine zuckerfreie Variante in Handel und Gastronomie – entwickelt nach Verbraucherwünschen und unabhängig von der diskutierten Zuckersteuer.
Ruth Frömmer |
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Das Logo fügt sich in die Reihe der Paulaner-Limo-Familie.
Das Logo fügt sich in die Reihe der Paulaner-Limo-Familie. © Paulaner

Nach dem Start der Paulaner-Cola im Frühjahr dieses Jahres bringt die Brauereigruppe im Januar eine Variante ohne Zucker auf den Markt.

Produkt sei keine Reaktion auf die Zuckersteuer 

"Wir hören unseren Konsumentinnen und Konsumenten zu und entwickeln unser Angebot konsequent danach weiter", sagt Paulaner-Chef Jörg Biebernick. Schon lange arbeite das Unternehmen an zuckerfreien und zuckerreduzierten Produkten. Mit dem Gesetzesentwurf zur Einführung einer Zuckersteuer habe das nichts zu tun.

"Dafür brauchen wir keine staatlichen Steuervorgaben. Innovation entsteht nicht durch politische Zwänge, sondern durch den Anspruch, den Menschen die Produkte anzubieten, die sie sich wünschen", betont Biebernick. Die Paulaner Cola Zero ist ab Januar 2027 sowohl im Handel als auch in der Gastronomie erhältlich.

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2 Kommentare
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  • Therapeut vor einer Stunde / Bewertung:

    Super, dass man jetzt noch mehr Auswahl hat:
    Diabetes, Krebs, Fettleber, Demenz...

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  • Seidnettzueinander vor 7 Stunden / Bewertung:

    Endlich! Cool

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