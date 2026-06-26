München: Biersommelier im Hotel Vier Jahreszeiten verkostet sechs Traditionsbiere

Im Münchner Luxushotel Vier Jahreszeiten führt ein Biersommelier Gäste durch ein exklusives Tasting aller sechs Münchner Traditionsbrauereien – inklusive Fachwissen zu Reinheitsgebot und Brauprozess und bayerischen Schmankerln

Johannes Sauer gibt sein Bierwissen regelmäßig im historischen Jagdzimmer im Hotel Kempinski Vier Jahreszeiten weiter. Johannes Sauer gibt sein Bierwissen regelmäßig im historischen Jagdzimmer im Hotel Kempinski Vier Jahreszeiten weiter. Johannes Sauer gibt sein Bierwissen regelmäßig im historischen Jagdzimmer im Hotel Kempinski Vier Jahreszeiten weiter.

"Am Ende des Tages ist es nur Bier", sagt Johannes Sauer und lacht, "man muss auch keine Doktorarbeit draus machen." Er ist hauptberuflich Arzt und hat nebenbei sein Hobby zum Beruf gemacht. Er hat eine Ausbildung zum Biersommelier gemacht und eine Zeit lang in einer kleinen Brauerei gearbeitet.

Jetzt hat der Radiologe einen Nebenjob im Hotel Vier Jahreszeiten. Bier und Luxushotel, passt das zusammen? Während in der Hotelbar Champagner und feine Drinks geschlürft werden, veranstaltet Sauer alle zwei Wochen freitags Bierverkostungen unter dem Motto: "Alle sechs auf einen Streich".

Von Reinheitsgebot bis Brauprozess

Gemeinsam mit dem Profi verkosten die Gäste in kleiner Runde die Münchner-Hell-Biere der sechs Brauereien Augustiner, Spaten, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Paulaner und Löwenbräu – und zwar das ganze Jahr über, nicht nur zur Wiesnzeit.



Dazu gibt’s bayerische Schmankerl wie Brezn und Obazda, kleine Schnitzel oder Ähnliches. Los geht’s mit viel Fachwissen rund ums Reinheitsgebot, den Brauprozess, die Gärung und vieles mehr. Zunächst wird geklärt, was eigentlich ein Münchner Hell ist (die AZ verrät es Ihnen: Es ist ein untergäriges Lagerbier). Sauer erklärt alles am konkreten Beispiel und lässt viel Raum für Fragen.

Zwischendurch reicht er Schälchen mit Malz und Hopfen zum Schnuppern und Anfassen herum und dann werden auch schon die ersten Biere in die Gläser geschenkt. Los geht’s mit Augustiner. Irgendwann haben die Gäste sechs Gläser vor sich stehen, dazu einen Verkostungsbogen.

Die letzte Frage lautet: Will ich noch eins?

Angefangen wird mit der Nase: Riecht das Bier frisch, getreidig oder eher clean, brotig, kräuterig oder gar nach Mais? Wer das notiert hat, geht weiter zu Geschmack und Mundgefühl beim ersten Schluck. Wie viel Malzsüße ist schmeckbar, ist der Schluck eher weich oder spritzig? Die Bittere kommt vom Hopfen und erst beim Abgang so richtig ins Spiel. Das alles bewerten die Gäste für jedes einzelne Bier und geben dann ein Gesamturteil ab. Die letzte Frage lautet: Will ich noch eins?

Alle sechs auf einen Streich findet man in München so gut wie nie. © Daniel von Loeper

Ein paar solcher Tastings hat Sauer schon durchgeführt. Gewinner- oder Verliererbiere gibt es nicht. Am Ende bekommt jeder Gast sogar eine Urkunde als zertifizierter Bier-Connaisseur und ein kleines Buch von Johannes Sauer zum Nachlesen mit ganz viel Wissen rund um Bier, Geschichte und München.

Aber im Vordergrund steht die Gaudi, sagt Sauer. Das ist nur eines von vielen neuen Erlebnissen, die das Hotel ab sofort nicht nur für Hotelgäste anbietet. Vor ein paar Monaten hat Hoteldirektor Holger Schroth Bastian Zimmermann eingestellt. Der kommt aus dem Kulturbereich und begleitet als "Erlebnis-Kurator" neben den Biertastings auch viele weitere exklusive Erlebnisse.

Vom Prinzessinnentag im Hotel mit anschließendem Helikopterflug nach Neuschwanstein über Eisbaden mit einem Profi oder einen Spaziergang mit dem Hoteldirektor Schroth zu seinen persönlichen München-Highlights bis hin zur Morgenroutine mit Lothar Matthäus.

Hier dürfen die Hotelgäste sogar den Ex-Fußballprofi beim Joggen begleiten mit anschließendem Cafébesuch. (Preise auf Anfrage).

Die Bierverkostung findet jeden zweiten Freitag um 17.30 Uhr statt und kostet 135 Euro pro Person. Weitere Informationen und Buchung unter: