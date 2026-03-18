In der Juliet Rose Bar in Haidhausen trifft urbanes Flair auf den Trend des achtsamen Trinkens: Die Mixologen hinter der Bar servieren hochwertige Cocktails mit klar ausgewiesenem Alkoholgehalt – auch in komplett alkoholfreien Varianten.

Wer mag, lässt sich auf ein Kartenspiel mit dem Mixologen Nic ein. Der serviert dann genau den Drink, den man gezogen hat.

Das Ausgehverhalten der Menschen ändert sich. Viele wollen auch im Nachtleben einen klaren Kopf behalten und verzichten ganz oder teilweise auf Alkohol. "Mindful drinking" nennt sich dieser Trend, zu Deutsch: achtsam trinken. Grund für die Bars der Stadt, sich neue Konzepte zu überlegen.

Die Juliet Rose Bar in Haidhausen hat deshalb ihre Barkarte komplett neu aufgesetzt. Mindestens die Hälfte der Cocktails sind auch in einer alkoholfreien Variante erhältlich. Sinnvoll für bewusste Trinker: Bei jedem Cocktail der Alkoholgehalt in Prozent auf der Karte angegeben. Wer auf seinen Zuckerkonsum achtet, findet hier auch zuckerreduzierte Drinks.

Juliet Rose Bar in München: "Hier arbeiten viele individuelle Mixologen"

"Wir sind keine One-Person-Show", betont Bar-Managerin Jeanne Gurbeau, "hier arbeiten viele individuelle Mixologen und jeder hat seine eigenen Drinks kreiert." Die AZ hat die fruchtige Berry Infusion (16 Euro) in alkoholfrei probiert. Die Mischung aus (alkoholfreiem) Gin, saurem Himbeer- und Brombeerpüree und Limettensaft, getoppt mit einem süßen Rosmarin-Schaum ist beim ersten Schluck cremig süß und wird dann angenehm sauer.

Bei schönem Wetter können die Gäste auch draußen sitzen. Die trubelige Rosenheimer Straße wird mit vielen Pflanzen abgeschirmt. © Juliet Rose Bar

Alle Cocktails kosten zwischen 16 und 26 Euro. Wer sich nicht entscheiden kann, etwas Geld sparen will und gerne spielt, der lässt sich auf das Juliet-Rose-Kartenspiel ein: Jeder Barkeeper hat einen Satz Karten mit allen Cocktails in der Tasche. Der Gast zieht und bekommt den entsprechenden Cocktail für 15 Euro.

Ob für den kleinen Hunger oder als Grundlage für Hochprozentiges, auf der Barkarte stehen auch Snacks wie Oliven und Nüsse (je 7,90 Euro), Käse, Schinken oder Hummus, Currywurst, Tartar (alles zwischen 11,90 und 18,90 Euro) und einiges mehr.

"Urbanes Flair, unabhängig vom Hotel"

Was viele nicht wissen: Die Juliet Rose Bar befindet sich zwar im Erdgeschoss des Hilton in der Rosenheimer Straße, ist aber unabhängig vom Hotel und hat einen eigenen Eingang. Natürlich sitzen hier auch viele Hotelgäste, aber grundsätzlich möchte die Bar vor allem für die Haidhauser da sein. Die Bar ist urban eingerichtet und in angenehm dunkles Licht getaucht. Daneben können die Gäste in gemütlichen Ledersofas oder Sesseln versinken und die Stadt um sich herum für einen Abend vergessen.

Rosenheimer Str. 15

Mo-Do: 15 bis 1 Uhr

Fr-Sa: 15 bis 2.30 Uhr

So: 12 bis 1 Uhr