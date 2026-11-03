"Meer auf dem Teller": Wie ein Münchner Fischlokal Urlaubsfeeling nach Hause holt

Die Münchner Pescheria von Pamela und Andre Bahlo bringt mit ihrem Buch "Meer auf dem Teller" mediterranes Urlaubsfeeling nach Hause: persönliche Geschichten, Lieblingsorte am Meer und authentische Fischrezepte verschmelzen zu einer kulinarischen Reise voller Herzblut und Inspiration.

Andre und Pamela Bahlo bei der Präsentation ihres Buches "Meer auf dem Teller" in der Pescheria.

München liegt natürlich nicht am Meer. Trotzdem hat jedes Lokal irgendeinen Fisch auf der Speisekarte. In klassischen Wirtshäusern gibt's Süßwasserfisch, Seefisch kommt meist paniert auf die Teller. Mediterrane Restaurants halten ihr Spektrum oft breiter. Fisch ist nur ein Teil davon. Der schmeckt oft in Ordnung, mehr aber auch nicht.

Die Pescheria von Pamela und Andre Bahlo ist ein reines Fischlokal. Die Definition wird ihr aber nicht gerecht. Was das Restaurant besonders macht, ist das Herzblut, das die beiden hineinstecken. Von der Einrichtung über die Deko, von den Lieferanten bis zur Speisekarte: Die Pescheria spiegelt in jeder Facette die Lebensgeschichte des Betreiberpaares. Sie teilen die Leidenschaft fürs Reisen ans Meer. Ob Italien, Portugal oder Spanien: Was die beiden fasziniert, ist die ungezwungene Lebensart, die Mischung aus Qualität und Lässigkeit. Die Inspiration für jedes Gericht auf ihrer Speisekarte haben sie sich immer vor Ort geholt. Dort, wo das jeweilige Gericht original gekocht wird.

Die Fischtheke ist das Herzstück der Pescheria in der Pettenkoferstraße. © Daniel von Loeper

Nicht nur Rezepte, sondern mediterranes Urlaubsgefühl auf dem Teller

Nun veröffentlicht Kouneli Media das Buch "Meer auf dem Teller", eine Mischung aus den persönlichen Geschichten und Kochrezepten der Pescheria. Kouneli Media ist eigentlich kein Buchverlag, sondern bringt Magazine wie Playboy und Sports Illustrated heraus. Die beiden Geschäftsführer Florian Boitin und Myriam Karsch sind Stammgäste der Pescheria und erweitern mit dem Buch zum ersten Mal ihr Spektrum.

"Meer auf dem Teller" soll nicht nur Rezepte, sondern das mediterrane Urlaubsgefühl auf die Teller bringen. "Und zu jedem Rezept gibt es auch seine Geschichte und Entstehung", sagt Pamela Bahlo. Die Kapitel im Buch verweben immer reale Orte, Stationen der persönlichen Lebensgeschichte der Bahlos und Kochrezepte.

Von Frankreich nach Italien, von Griechenland nach Portugal

Die realen Orte sind zum einen die Stationen der Pescheria in München, der Umzug von der Fraunhoferstraße in die Pettenkoferstraße zum Beispiel. Und zum anderen die Lieblingsorte der Familie auf Mallorca, in Portugal, Griechenland, Spanien oder Italien. Das dient dem ein oder anderen sicher auch als Inspiration für den nächsten Urlaub. Stammgäste werden sich freuen, die Lebensgeschichte ihrer Lieblingswirte nachzulesen. "Und vielleicht hat unser Nachbar dann auch bald unsere Ricotta-Tarte auf der Karte", scherzt André Bahlo.

Die Pescheria-Mitarbeiter Gaja und Valerio präsentieren die Croquetas mit Bacalao oder Sepia. Das Rezept dafür steht im neuen Buch. © Daniel von Loeper

Aber darum muss er sich nicht sorgen, denn genau das erzählt das Buch: Ein gutes Lokal machen nicht einfach gute Rezepte aus. Nur wenn Herzblut dahinter steckt, wird der Restaurantbesuch zum Genuss – und zwar auf allen Ebenen.

Das Buch "Meer auf dem Teller" kostet 39 Euro und erscheint bei Kouneli Media. © Kouneli Media

Wer noch nie in der Pescheria gegessen hat, kann sich mit den Rezepten herantasten. Entweder man sucht nach Rezepten zu bestimmten Fischen oder man liest die Geschichten und probiert die Rezepte dazu dann selbst aus: zum Beispiel Paccheri Bella Napoli mit Meeresfrüchten oder knusprige Croquetas mit Bacalao oder Sepia bis hin zum Oktopus in Rotwein-Reduktion.

Wem das Kochen zu aufwendig ist, der lässt sich die Gerichte einfach vor Ort in der Pettenkoferstraße servieren.

, Pettenkoferstraße 1, Mo-So: 11.30 Uhr bis 1 Uhr, "Meer auf dem Teller", Kouneli Media, 39 Euro (ISBN: 978-3-00-087626-4)