Matcha erobert München: Daily Matcha und die Eisdiele Eisbrunnen kooperieren mit einzigartigen Matcha-Eissorten.

Das Daily-Matcha-Lokal am Petersplatz hat für kurze Zeit auch Eis im Sortiment.

Was Matcha ist, muss man niemandem mehr erklären. Den japanischen Grüntee gibt es mittlerweile auch hier an jeder Ecke. Marvin Ariotu hat jahrelang in Cafés gearbeitet und war Kaffeeliebhaber. "Aber irgendwann habe ich das hinterfragt: Ist Kaffee eigentlich sinnvoll für den Körper? Dann bin ich auf Grüntee gestoßen." Die höchste Stufe davon sei Matcha. Das war vor vier Jahren.

Damals war Matcha in München noch nicht ganz so präsent wie heute, aber es gab schon ein paar Läden. "Die habe ich alle abgeklappert und gemerkt, dass die gar keinen Matcha in richtiger Qualität anbieten." Er hat dann über 300 Sorten getestet und eine gefunden, der ihm schmeckt, Bioqualität hat, keine Pestizide und dafür jede Menge Wirkstoffe enthält.

Marvin Ariotu bezeichnet sich selbst als Matcha-Freak. © ruf

"Auf dieser Reise habe ich gemerkt, dass Matcha nicht nur ein Getränk, sondern eine Einstellung ist", erzählt Ariotu. Und die möchte er nun mit den Münchnern teilen. Für ihn ist Matcha ein Beitrag zur Gesundheit. Aber das mache nur Sinn, wenn man ihn täglich konsumiert, erklärt er der AZ. Vor zehn Monaten eröffnete er seinen ersten Laden, Daily Matcha. Mittlerweile gibt es vier Filialen. Weitere sind noch in Planung, auch in anderen Städten und Ländern.

Ein Matchagato ist eine Kugel Matchaeis mit frischem Matcha. Links die klassische Variante, rechts der Hojicha. © ruf

Auf der Karte stehen verschiedene Matcha-Varianten. Neben dem klassischen Matcha Latte hat das Daily Matcha auch eine Rarität im Sortiment: Hojicha (als Hojicha Latte 6 Euro). Das ist gerösteter Matcha, der ebenfalls nach grünem Tee schmeckt, aber noch eine leicht nussig-karamellige Note hat.

Daneben gibt es sommerliche Getränke wie Matcha Tonic (7 Euro) oder Matchas mit Mango, Banane, Erdbeere und mehr (jeweils 7 Euro). Das sind keine Sirups, sondern zu 100 Prozent aus Früchten. Wer keinen Matcha mag, bekommt auch Kaffee oder bestellt einen Dirty Matcha (8 Euro). Das ist ein Matcha Latte mit Espresso.

Lucy Allary (2.v.l.) und ihre Eisbrunnen-Crew geben ein Gastspiel am Petersplatz. © ruf

Passend zum Sommer hat sich Ariotu mit der Eisdiele Eisbrunnen zusammengetan. Betreiberin Lucy Allary ist ebenfalls großer Matcha-Fan und hat zusammen mit Ariotu drei Eissorten extra für das Daily Matcha kreiert: ein klassisches Matcha-Eis, eines mit Hojicha und eines mit Blaubeeren und Zitronenmuffins. "Die Japaner würden stolz auf uns sein", sagt Allary selbstbewusst, "wir haben ein richtig gutes Produkt kreiert!"

Die Kugel kostet drei Euro. Für sechs Euro wird daraus ein Matchagato gemacht, eine Kugel Eis mit einem frisch zubereiteten Matcha. Die AZ hat sich durchprobiert und war begeistert. Das Eis fängt den Matcha-Zauber perfekt ein, ist weder zu süß noch zu kräftig. Zusammen mit dem frischen Matcha-Tee fühlt man sich danach beschwingt für den Rest des Tages. Die Aktion ist vorerst für eine Woche geplant und wird je nach Bedarf verlängert.

Petersplatz 9

Mo-So: 10 bis 20 Uhr