La Stanza seit 20 Jahren in München: La Dolce Vita mitten im Lehel

Das italienische Lokal La Stanza feiert Jubiläum – und verspricht, dass alles so bleibt, wie es ist. Die AZ hat vorbeigeschaut.

Lehel - Lorenzo Canato weiß selbst nicht, wo die letzten 20 Jahre geblieben sind. So lange betreibt er nun schon das "La Stanza" im Lehel.

Vor 33 Jahren kam er aus dem italienischen Rovigo nach Deutschland und produzierte zunächst Eis im Eiscafé Venezia in der Leopoldstraße. Dann lernte er Rudi Kull kennen und arbeitete jahrelang in dessen Pizzeria Riva und in der Bar Centrale.

"Ich habe immer in Firmenwohnungen gewohnt", erzählt er der AZ. "Mein größter Wunsch war immer ein Zimmer, italienisch la stanza, nur für mich." 2003 hat er sich dann den Traum vom eigenen Lokal erfüllt. Er übernahm ein ehemaliges Omacafé, taufte es La Stanza und richtete es im Retro-Look der 60er Jahre ein.

Lorenzo Canato ist vor 33 Jahren aus Rovigo in Italien nach München gekommen. Ein eigenes Lokal war schon damals sein Traum – verwirklicht hat er ihn nun schon seit 20 Jahren. © Bernd Wackerbauer

Diese Jahre waren einfach die Hochzeit des italienischen Lebensgefühls. "Ich habe meine Leidenschaft hierher gebracht", sagt Canato, "mein Herz, mein Leben und so mache ich auch weiter".

Das La Stanza in der St.-Anna-Straße: Eine Bereicherung fürs Lehel

Viele Gäste sind ihm seit den Anfängen treu. Einige, die damals Schüler waren, sind jetzt verheiratet und kommen zusammen mit ihren Kindern. Sie lieben den Plausch mit dem fast ausschließlich italienischen Personal und genießen auch die Küche.

Morgens gibt's Frühstück, entweder klassisch eingedeutscht mit Rühreiern und Co. oder typisch italienisch mit gefüllten Hörnchen und Cappuccino. Mittags gibt es immer eine Tageskarte mit jeweils zwei Fleisch- und Fischgerichten und jeder Menge Pasta. Besonders beliebt ist die mit Kalbsragout. Aber auch Linguine mit Scampi und Zucchini und Taglierini mit schwarzem Trüffel müssen immer auf der Karte stehen. Nachmittags genießt man Kaffee und Kuchen und wenn man Zeit hat, läutet man im La Stanza gleich den Aperitif ein. Dazu gibt’s Panini und Toast oder man sucht sich gleich etwas von der Abendkarte aus.

Gut möglich, dass man hier die Zeit vergisst und sich im Italien-Urlaub wähnt, denn gute Laune macht der lustige Lorenzo mit seinen italienisch-deutschen Späßen immer, und das seit 20 Jahren. Eine Bereicherung fürs Lehel!

St.-Anna-Str. 13 Mo-Sa: 8 bis 1 Uhr