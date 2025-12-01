Das Opatija easy im Tal hat nach der Insolvenz einen Nachfolger. Mit dem Barvarese zieht Gastronom Thomas Zeilermeier mit einem neuartigen Konzept zurück in die Innenstadt. Das Lokal soll eine Mischung aus bayerischem Wirtshaus und italienischer Bar werden.

Thomas Zeilermeier hat in den Räumlichkeiten des ehemaligen Opatija easy im Tal das Barvarese eröffnet.

Bayern hat seine Wirtshäuser, Italien seine Café-Bars. München das Bier, Mailand den Wein und den Aperitif. Warum also nicht beide Welten miteinander verbinden, dachte sich Gastronom Thomas Zeilermeier. In die Räumlichkeiten des ehemaligen Kultlokals Opatija im Tal ist nun sein Barvarese eingezogen.

Die für das Opatija typischen holzvertäfelten Wände sind geblieben, und auch das rustikale Flair ist weiterhin spürbar. Rund 20 Jahre war das Kultlokal hier ansässig, bis die Betreiber kürzlich Insolvenz anmelden mussten.

Das Konzept habe Zeilermeier bereits zuvor entwickelt: Das Barvarese soll ein "Hybrid aus bayerischem Wirtshaus und italienischer Bar" werden, sagt er beim Besuch der AZ. Der Wirt will die aus seiner Sicht verwandten Lebensstile und Gastronomiekulturen beider Regionen miteinander verschmelzen lassen.

Neues Lokal im Tal: "Hybrid aus bayerischem Wirtshaus und italienischer Bar"

"Wir wollen die bayerische Kultur nicht verraten, sondern mit den Gemeinsamkeiten spielen." München stehe für Bier, Italien für Wein – im Barvarese gebe es beides – zu moderaten Preisen, betont er. Ein Augustiner kostet 4,50 Euro, ein halber Liter Wein 14,50 Euro.

Auf der Speisekarte sucht man Pizza oder Pasta vergeblich. "Wir haben unsere eigene bayerische Nudel – und die pflegen wir besonders", sagt Zeilermeier und meint Spätzle. Die Käsespätzle würden im Barvarese auf besondere Weise zubereitet. Ähnlich wie bei italienischer Pasta werde stärkehaltiges Kochwasser genutzt, um sie besonders cremig zu machen. "Wir übernehmen hier die Genauigkeit der Italiener."

Küchenchef Renan Ferba mit dem Ciabatta Barvarese und Schnitzelstangerl. © Daniel von Loeper

Auch sonst werden italienische und bayerische Elemente kreativ miteinander kombiniert. Die Ciabatta, die es in sechs Varianten gibt, sind etwa mit Nürnberger Rostbratwürstchen belegt (14,50 Euro). Und das italienische "Fritto Misto" (dt. gemischtes Frittiertes) besteht im Barvarese aus "Schnitzel-Stangerl", Preiselbeeren und Pommes (18,50 Euro).

Bewusst gegen ein reines Wirtshaus entschieden

Ein reines Wirtshaus wollte Zeilermeier bewusst nicht eröffnen – obwohl kaum jemand so viel Erfahrung damit haben dürfte wie er. Über 30 Jahre führte seine Familie den Vorgänger des Augustiner Schützengartens; rund 15 Jahre lang betrieb er mit seiner Frau das Augustiner am Platzl.

In jüngerer Zeit konnten seine Projekte nicht mehr an frühere Beständigkeit anknüpfen. Die Insel-Mühle in Untermenzing war ein Versuch am Stadtrand, aber es zeigte sich rasch, dass die Innenstadt die größere Anziehungskraft besitzt. Auch ein Feinkostbistro in Obermenzing blieb wegen personeller Probleme nur eine kurze Episode.

Ein völlig neues Konzept zu entwickeln, sei aber ohnehin reizvoller – und etwas, das den Gastronomen schon lange beschäftigte. Inspiration holte er sich vor allem in Mailand. "Münchner sehnen sich danach, mit einer ähnlichen Leichtigkeit zu leben wie die Mailänder", ist er überzeugt. Mit dem Barvarese wagt Zeilermeier den Brückenschlag zwischen den zwei Kulturen – und lädt die Münchner dazu ein, beides zu genießen.

Barvarese, Hochbrückenstraße 3, Mo. bis Sa. ab 11.30 Uhr