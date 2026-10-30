Kult-Pizza auf der Leopoldstraße: Diese beliebte Kette eröffnet jetzt in München

Neapel trifft London in München: Die britische Kultkette Pizza Pilgrims eröffnet ihr erstes Lokal auf der Leopoldstraße – mit neapolitanischem Teig, britischem Streetfood-Spirit, ausgefallenen Kreationen wie Pizza Carbonara und Hot-Honey-Pepperoni und Party-Ape.

James Elliot bringt seinen Münchner Mitarbeitern das Pizzabacken so bei, wie er es selbst zusammen mit seinem Bruder Thom in Neapel gelernt hat.

Wenn zwei Briten das Pizzabacken lernen, kommt etwas Originelles dabei heraus, das muss man ihnen lassen. Die Brüder James und Thom Elliot verliebten sich in Neapel und seine Pizza. Vor zehn Jahren kündigten sie ihre Jobs in London und lernten das klassische Pizzabacken vor Ort – so die eigene Erzählung.

Dann fuhren sie mit einer Piaggio Ape von Süditalien zurück nach London, verkauften ihre Pizza auf einem Streetmarket in Soho und eröffneten wenig später ihr erstes Pizza-Pilgrims-Restaurant in London. "Was wir machen, ist zu 80 Prozent neapolitanisch und zu 20 Prozent britisch", erzählt James Elliot der AZ.

Mitten im Pizza-Pilgrims-Lokal in der Leopoldstraße steht eine Ape. Sie steht für den Gründungsmythos der Pizzakette. © Pizza Pilgrims

An der Decke hängen Wäscheleinen, darunter steht eine Ape

Inzwischen gibt es im Vereinigten Königreich rund 30 Lokale. Die sind bunt wie die neapolitanische Altstadt eingerichtet: An der Decke hängen Wäscheleinen mit Unterwäsche und SSC-Napoli-Trikots und auf den Tischen liegen karierte Tischdecken. Was ist daran britisch?

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"Erstens haben wir Londoner Streetmarket-Elemente integriert", erzählt James Elliot, "und zweitens bieten wir auch ungewöhnliche Pizzen an. Unsere Pizza Carbonara zum Beispiel!"

Aus der Ape mitten im ersten Münchner Lokal in der Leopoldstraße wird am Mittwoch zwar keine Pizza verkauft. Dafür legt dort eine DJane Musik für die große Eröffnungsparty auf. Rundherum werden Drinks, Pizzastücke und Pizza-Pilgrims-Kappen verteilt und am Ende fahren die beiden Gründer mit einem Fiat mitten ins Lokal.

Im Fokus steht ganz klar die Pizza. Neben der klassischen Margherita stehen auch etwas ausgefallenere Kreationen auf der Karte. © Pizza Pilgrims

Seit einer Woche ist James Elliot mit einem Team aus London in München und instruiert die Pizzabäcker. Eröffnung für alle ist am kommenden Montag. Dann können auch die Münchner die Pizza Carbonara (16,25 Euro) probieren. Ebenfalls eine Hommage an London: die Pizza "Double Pepperoni & Hot Honey" (16,75 Euro) mit zweierlei scharfer Salami, Mozzarella und scharfem Honig. Die klassische Margherita kostet 11,50 Euro.

Der Pizzarand wird in Dips getunkt

Den Pizzarand kann man in Dips mit Knoblauch, Chili oder heißem Honig tunken (jeweils 2 Euro). Wem das nicht reicht, der nimmt noch einen Salat oder kleine Beilagen dazu. Zu trinken gibt es italienisches Birra Moretti vom Fass (4,50 Euro) oder Helles von Paulaner und Tegernseer. Ein Glas Wein kostet 6,25 Euro, ein Spritz 7,50 Euro.

Direkt nebenan ist ein kleiner Stehausschank mit Pizza-Straßenverkauf. Im März kommt eine weitere Filiale im Tal dazu.

Das Lokal in der Leopoldstraße ist eine Mischung aus neapolitanischer Nostalgie und Streetmarket. © Pizza Pilgrims

Bereits 2025 übernahm die Pizzakette L’Osteria die Mehrheitsanteile an Pizza Pilgrims. Trotzdem sollen beide Marken nebeneinander bestehen bleiben. Weitere Städte in Deutschland seien vorerst nicht geplant, sagt Elliot: "Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf die nördlichste Stadt Italiens."



Leopoldstraße 56, ab 2.11.

So.–Do.: 11.30 bis 23 Uhr

Fr.–Sa.: 11.30 bis 0 Uhr