Küchenpartys treffen auf Biergarten-Idylle: Besonderes Ausflugserlebnis vor den Toren Münchens

Im ehemaligen Zisterzienserkloster Fürstenfeld trifft bio-zertifizierte Heimatküche auf Yoga-Retreats, Küchenpartys und Biergarten-Idylle. Die Bio-Genusstour zeigt, wie nachhaltiger Genuss, Kultur und Natur im Ampertal zu einem besonderen Ausflugserlebnis vor den Toren Münchens verschmelzen.

Bio ist nicht nur gut für Umwelt, Mensch und Tier, sondern bietet auch viel Genuss. In unserer neuen Serie stellen wir Ihnen Ziele für wunderschöne Ferienausflüge rund um München vor – inklusive Bio-Genussgarantie! Die Kreisstelle München des Bund Naturschutz in Bayern (BN) und das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) München betreiben seit Jahren die Projektstelle "Ökologisch Essen".

Das gemeinsame Ziel: mehr bio-regionale Lebensmittel auf die Münchner Teller zu bringen. Ihre Broschüre "Bio Genusstour" präsentiert Genussziele mit Bio-Zertifikat. Sie ist in diesem Jahr komplett überarbeitet worden, ist kostenlos erhältlich in der Geschäftsstelle des BN München, Pettenkoferstr. 10a (2. Stock) und kann auch auf Anfrage (E-Mail an info@bn-muenchen.de) zugeschickt werden. Außerdem ist sie in der Stadt-Information im Münchner Rathaus erhältlich.

Ein paar der Ausflugsziele stellen wir Ihnen in unserer neuen Serie vor. Heute: Das Fürstenfelder im ehemaligen Zisterzienserkloster Fürstenfeld.

Das bio-zertifizierte Restaurant wurde nicht umsonst mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichnet: Es bietet Heimatküche auf hohem Niveau mit regionalen und saisonalen Zutaten. Mittags bedienen sich die Gäste an einem Bio-Buffet, abends essen sie à la carte. Sonntags gibt es regelmäßig Brunches.

Das Fürstenfelder: Von Yoga bis Küchenparty

Im Sommer hat der schöne Biergarten geöffnet. Und wer einmal Gäste unterbringen muss oder sich selbst eine ruhige Auszeit gönnen möchte: Nur wenige Schritte entfernt liegt das zugehörige 4-Sterne-Bio-Hotel.

Im Sommer können sich die Gäste in den schönen Gastgarten setzen. © Toby Binder

Für komplette Entspannung bietet das Fürstenfelder regelmäßig Yoga-Retreats an. Die Fürstenfelder Veranstaltungsreihe Küchenparty richtet sich gezielt an Genießer. Die erwartet jeweils ein mehrgängiges Abendessen begleitet von einem Gespräch mit Expertinnen und Experten zu einem kulinarisch-nachhaltigen Thema, das sie dann auch auf dem Teller wiederfinden – zum Beispiel Wild, Kartoffel, vegane Küche oder Wein. Die nächste Küchenparty findet am 31. Oktober zum Thema Kürbis statt.

Wer seinen Fürstenfeld-Besuch mit ein bisschen Kultur oder Natur verbinden möchte: Sowohl das ehemalige Zisterzienserkloster als auch der historische Stadtkern von Fürstenfeldbruck sind einen Besuch wert. Das Ampertal mit seinen seltenen Pflanzen und Tieren ist ideal zum Wandern und Radeln.

(Fürstenfeld 15, Fürstenfeldbruck), Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag 17.30 Uhr bis 23 Uhr, Samstag 11.30 Uhr bis 14 Uhr sowie 17.30 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 14 Uhr; der Biergarten öffnet bei schönem Wetter täglich ab 11 Uhr (am 7. September ganztags geschlossen); Anreise: S4 Richtung Geltendorf und alternativ RB 74 Buchloe bis Fürstenfeldbruck (etwa 15 Minuten schöner Fußweg vom Bahnhof)