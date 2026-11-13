Kreative Streetfood-Premiere auf Münchens Viktualienmarkt

Auf dem Viktualienmarkt verwandelt Koch Tacitus Alexander schlichte Maronen in kreative Streetfood-Bowls: herzhaft oder süß, üppig "loaded" mit raffinierten Toppings. So will der neue Fruitique-Pächter dem Traditionssnack frischen Glanz verleihen – und dem Markt neue Impulse geben.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nächstes Jahr überall auf dem Weihnachtsmarkt gibt", sagt Tacitus Alexander selbstbewusst. "Meine Loaded Maronen schmecken nämlich richtig gut!" Die gegrillten Maronen, die es jetzt überall in der Stadt gibt, findet Alexander nämlich ziemlich fad und trocken. Und das, obwohl er Maronen eigentlich richtig gerne mag.

Beladen mit allerlei köstlichen Zutaten

Weil er gelernter Koch ist, weiß er genau, was gut zusammenpasst. Er nimmt die geschälten Maronen, kocht sie in Salzwasser und serviert sie als herzhaftes oder süßes Gericht – und zwar "loaded", sprich beladen mit allerlei köstlichen Zutaten. Zum Beispiel mit Kürbis-Kaki-Ragout, Kräuterschmand, Kernöl und Radieserlsprossen. Eine süße Variante bereitet er mit griechischem Joghurt mit Drachenfrucht zu, und das ist schon optisch eine Schau. Obendrauf kommen Honig, geröstete Walnüsse, Granatapfelkerne und Minze.

Loaded Maronen. Links mit griechischem Joghurt und Drachenfrucht, rechts mit Kürbis-Kaki-Ragout. © Daniel von Loeper

Eine salzige Variante belädt er mit Speck, eine weitere süße mit Nutella und Butterkeksbröseln. 12,90 Euro kostet eine Schale jeweils. "Und die macht richtig satt", verspricht Alexander. Entweder man schlendert damit essend über den Markt oder man stellt sich damit an einen der Stehtische ins etwas wärmere Fruitique-Standl und genießt ganz in Ruhe.

Neuer Pächter, neue Ideen

Vor einem knappen halben Jahr hat der gelernte Koch das Obststandl Fruitique auf dem Viktualienmarkt übernommen. Seitdem hat er schon viel umgekrempelt und hat ständig neue Ideen. Vorher war der Stand vorwiegend für seine exotischen Früchte bekannt. Aber diese werden einfach nicht mehr gekauft, erzählt Alexander. Überhaupt kaufen die Leute kaum noch Lebensmittel. Fotografieren reicht den Besuchern des Viktualienmarktes heutzutage schon. "Wenn ich für jedes Foto einen Euro bekommen würde, wäre ich reich", sagt Alexander und lacht.

Er verkauft jetzt vorwiegend einheimisches Gemüse und Obst, aber auch Nüsse, Trockenfrüchte, gefriergetrocknete Früchte, Orangeat, Zitronat, verschiedenste Kressen und mehr.