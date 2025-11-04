Erleben Sie im Lucky Star Pop-up-Gelände in München die Drachen-Show "Game of Dragons"! Über 30 lebensechte Drachen erwarten Fantasy-Fans und Familien in einer magischen, mystischen Welt. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern!

Wer Fantasy mag, der mag vermutlich auch Drachen. Alle anderen können die Fantasie-Geschöpfe auf dem ehemaligen Knorr-Bremse-Gelände kennenlernen. Die einen sehen angsteinflößender aus, andere weniger. Diese beiden Gesellen scheinen sich ganz gut zu verstehen.

Zugegeben: Für Weihnachtsmärkte ist es noch ein bisserl früh. Aber die Tage sind kurz und der ein oder andere hat vielleicht jetzt schon Lust auf ein mystisches Erlebnis im Freien.

Vor ein paar Monaten hat Michi Kern auf dem ehemaligen Knorr-Bremse-Gelände am Oberwiesenfeld in Milbertshofen das Pop-up-Gelände "Lucky Star" eröffnet. Ein Treffpunkt für Sport, Kultur und Miteinander zu jeder Jahreszeit. Herzstück ist ein 500 Meter langer, vier Meter hoher begehbarer Stern.

Vom blauen Stern aus kann man sich auf vier Metern Höhe einen Überblick über das Drachen-Gelände verschaffen. © Ruth Frömmer

Die Drachen Spucken Feuer und schnauben

Nun wartet dort täglich ab 16 Uhr das "Game of Dragons" auf Fantasy-Fans und Familien, eine Schau mit über 30 lebensgroßen animierten Drachen. Sie brüllen, schnauben, spucken Feuer und entführen die Besucher in mystische, bunte und auch ein kleines bisschen gruselige Welten.

Dieser kleine Drache begrüßt die Gäste direkt am Eingang. Direkt putzig schaut er aus. © Ruth Frömmer



Die Ausstellung eignet sich für die ganze Familie und verläuft über einen Teil des Geländes inklusive Rundwanderweg über den blauen Stern. Bei kleineren Kindern rät der Veranstalter, bereits um 16 Uhr zu kommen, wenn es noch hell ist. Wer sich traut, kann auch mittels VR-Technik auf einem Drachenrücken reiten. Wer sich die Hände wärmen will, kauft sich einen Glühwein oder Punsch, dazu eine Bratwurstsemmel oder andere warme Snacks.

Zum Glück ist dieses dreiköpfige Exemplar nicht echt. © Ruth Frömmer



Hinter "Game of Dragons" steht der Österreicher Christoph Rahofer, Head of EMS Entertainment. Die Show "Game of Dragons“ fand 2023 erstmals im Burgenland statt und tourte seitdem durch sechs weitere Standorte in Österreich, Deutschland und Frankreich. In München bleibt die Schau bis 11. Januar.

Am Oberwiesenfeld

täglich 16 bis 21 Uhr

Preise: Erw. ab 16 Euro, Kinder ab 9 Euro,

Familientickets ab 39 Euro