Game of Dragons: Große Drachen-Show in München im Lucky Star Pop-up-Gelände
Zugegeben: Für Weihnachtsmärkte ist es noch ein bisserl früh. Aber die Tage sind kurz und der ein oder andere hat vielleicht jetzt schon Lust auf ein mystisches Erlebnis im Freien.
Vor ein paar Monaten hat Michi Kern auf dem ehemaligen Knorr-Bremse-Gelände am Oberwiesenfeld in Milbertshofen das Pop-up-Gelände "Lucky Star" eröffnet. Ein Treffpunkt für Sport, Kultur und Miteinander zu jeder Jahreszeit. Herzstück ist ein 500 Meter langer, vier Meter hoher begehbarer Stern.
Die Drachen Spucken Feuer und schnauben
Nun wartet dort täglich ab 16 Uhr das "Game of Dragons" auf Fantasy-Fans und Familien, eine Schau mit über 30 lebensgroßen animierten Drachen. Sie brüllen, schnauben, spucken Feuer und entführen die Besucher in mystische, bunte und auch ein kleines bisschen gruselige Welten.
Die Ausstellung eignet sich für die ganze Familie und verläuft über einen Teil des Geländes inklusive Rundwanderweg über den blauen Stern. Bei kleineren Kindern rät der Veranstalter, bereits um 16 Uhr zu kommen, wenn es noch hell ist. Wer sich traut, kann auch mittels VR-Technik auf einem Drachenrücken reiten. Wer sich die Hände wärmen will, kauft sich einen Glühwein oder Punsch, dazu eine Bratwurstsemmel oder andere warme Snacks.
Hinter "Game of Dragons" steht der Österreicher Christoph Rahofer, Head of EMS Entertainment. Die Show "Game of Dragons“ fand 2023 erstmals im Burgenland statt und tourte seitdem durch sechs weitere Standorte in Österreich, Deutschland und Frankreich. In München bleibt die Schau bis 11. Januar.
Am Oberwiesenfeld
täglich 16 bis 21 Uhr
Preise: Erw. ab 16 Euro, Kinder ab 9 Euro,
Familientickets ab 39 Euro
