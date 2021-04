Ess-Klasse im Conti geht weiter: Länger Frühling auf dem Teller

Köstliches Menü zum Selbst-Zubereiten: Ess-Klasse im Conti wird verlängert.

München - Draußen blüht der Frühling auf und mit ihm die Lebensgeister. Was wäre es schön, nun im Biergarten zu sitzen! Dass das nun gerade nicht geht, heißt nicht, dass sämtliche Unternehmungslust im Keim erstickt werden muss.

Wie wäre es etwa damit, sich ein besonders schönes Menü abzuholen oder liefern zu lassen und es sich auf der eigenen Terrasse, Balkon oder unter dem sonnigen Fenster zuzubereiten? Dazu ein gutes Glas Wein und davon träumen, was bald alles wieder möglich sein wird.

Frühlingshaftes Menü aus der Maxvorstadt

Das Conti-Restaurant in der Maxvorstadt hat ein besonders schönes, frühlingshaftes Menü für die Ess-Klasse im April entworfen. Die leicht zuzubereitende Kochbox von Chefkoch Jürgen Weingarten kam so gut an, dass es schade wäre, die Gourmet-Aktion der AZ mit Rindchens Weinkontor wie eigentlich geplant schon nach diesem Wochenende auslaufen zu lassen.

Deswegen verlängern wir die Ess-Klasse um weitere zwei Wochen, jeweils mittwochs bis samstags, bis zum 15. Mai.

Butterfisch und Spargel

Als Vorspeise gibt es ein Ceviche vom Butterfisch mit Limettenkaviar und Avocado-Sushi. Es folgt ein Spargelsüppchen mit Estragon-Erbsenpüree.

Der dritte Gang: Ein Salat vom gebratenen Spargel mit Basilikum, Orange, Rucola und geröstetem Parmesan. Als Hauptgang verpaart Jürgen Weingarten ein glückliches Hühnchen mit einem butterzarten Oktopus auf Süßkartoffel.

Fünf Gänge plus eine Flasche Wein

Zum Nachtisch gibt es ein cremiges Mousse au Chocolat mit eingemachten Gewürzmispeln und salzigem Karamell. Die fünf Gänge sind für 69 Euro pro Person erhältlich; inbegriffen ist eine Flasche Wein, beim Abnehmen mehrerer Menüs gibt es Rabatt.

Bei der Bestellung im Conti können Sie einen der Weine wählen, die Rindchens Weinkontor zum Menü passend ausgesucht hat. Wir wünschen einen guten Appetit!

Ess-Klasse aus dem Restaurant Conti, Max-Joseph-Straße 5, verlängert bis zum 15. Mai, Bestellung bis Mittwoch, Donnerstag bzw. Freitag telefonisch unter 551 78 684, per Mail über www.conti-restaurant.de (Formular hinterlegt) oder info@conti-restaurant.de (Bestellung wird bestätigt). Abholung Mittwoch bis Freitag zwischen 11-19 Uhr und Samstag zwischen 11-16 Uhr, Lieferung im Stadtgebiet für 10 Euro zu den Abholzeiten (Terminvereinbarung möglich).