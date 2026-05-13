Es ist offiziell: Diese Wirtinnen bilden die Doppelspitze im Café Theres auf der Wiesn

Generationswechsel im Traditionszelt: Im Café Theres auf der Wiesn bildet künftig Pfanni-Erbin Lena Eckart gemeinsam mit Katharina Wiemes eine weibliche Doppelspitze – ein lange gehegter Traum für die junge Gastronomin.

Seit 1950 befindet sich das Café Theres in Familienbesitz. Katharina Wiemes führt das Wiesnzelt, das bis 2022 Café Mohrenkopf hieß, in dritter Generation. In den vergangenen Jahren teilte sie sich die Leitung zunächst mit Josef Sperl, und zuletzt mit Augustiner-Wirt Oliver Wendel. Stiller Teilhaber im Hintergrund ist schon länger Pfanni-Erbe und Unternehmer Werner Eckart.

Ein Traum geht in Erfüllung

Und was zu Beginn des Jahres schon spekuliert wurde, ist nun offiziell: Eckarts Tochter Lena wird in diesem Jahr zusammen mit Wiemes Wiesnwirtin. "Dass dieser Wunsch jetzt in Erfüllung geht, ist für mich eine riesige Ehre und eine Verantwortung, die ich ernst nehme", sagt Lena Eckart. Gastro-Erfahrung bringt sie mit. Sie arbeitete unter anderem in der Nachtkantine im Werksviertel, diversen anderen Lokalen und hat diverse Veranstaltungen und Events des eigenen Familienunternehmens mitgestaltet.