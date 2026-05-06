Australiens Starköchin Donna Hay bringt Strandgefühl nach München: In einem Westend-Lokal präsentiert sie ihr neues Kochbuch und verrät ein frisches, kaffeefreies Tiramisu mit weißer Schokolade und Yuzu, das jeden Löffel in sommerliche Zitrusnoten taucht.

Mit bayerischer Küche ist Donna Hay nicht wirklich in Verbindung zu bringen. Die Australierin war zwar schon mehrfach in der bayerischen Landeshauptstadt. Aber wie sie der AZ erzählt, ist ihr Terminkalender meist so vollgepackt, dass sie kaum dazukommt, sich durch Münchens Wirtshäuser zu kosten. "Aber ich liebe die Stadt und bin hier schon viel herumspaziert." Dann wird sie auch viel angesprochen. Denn in der Koch-Szene ist Hay ein Promi. Weltweit werden ihre Rezepte bejubelt, die immer einfach sind, aber trotzdem einen ganz eigenen Dreh auf die Teller bringen. Die Zutaten sind meist überall zu bekommen.

Fruchtiges Tiramisu ohne Kaffee: Die AZ verrät Donna Hays Yuzu-Rezept

Auf rund 30 Kochbücher bringt sie es inzwischen. Ihr Jüngstes, "Sunshine, Lemons and Sea Salt" hat sie im Kulinariat vorgestellt. Hay war selbst erstaunt, wie viel sonniges Strandgefühl die Betreiber Stefanie Fritz und Johannes Höcherl ins Westend gezaubert haben. Zusammen mit ihrem Küchenteam haben sie ein paar Rezepte aus dem Buch nachgekocht und ihr Lokal mit jeder Menge Zitronen dekoriert. Damit haben sie nicht nur Werbung für Hays Kochbuch gemacht, sondern auch ihr Können demonstriert. Von aufwendig belegten Broten mit Erbsen, Burrata, Zitronenpesto und mehr über feine Tartes bis hin zu mehreren zitronigen Nachtischen: Donna Hay war begeistert und kostete sich eifrig durch ihre eigenen Gerichte und teilte sich am Ende mit der AZ noch einen Nachtisch.

Der ist uns besonders in Erinnerung geblieben. Ein frisches Tiramisu, ganz ohne Kaffee. Die Yuzu-Frucht schmeckt wie eine Mischung aus allen Zitrusfrüchten und zaubert ein Stück Sommer in jedes Gericht. Den Saft bekommen Sie im Asiamarkt.

Das Tiramisu mit Yuzusaft statt Kaffee schmeckt wunderbar erfrischend und leicht. © Chris Court

Weißes Schokoladen-Tiramisu mit Yuzu

Zutaten (6-8 Portionen)

90g weiße Schokolade, gehackt

310 ml Schlagsahne

3 große Eigelb

75 g Kristallzucker

160 g Mascarpone, zimmerwarm

60 ml Wasser

1 1/2 EL heller Agavendicksaft

2 EL Yuzusaft

16 Löffelbiskuits

Zum Servieren

Puderzucker, kandierte Zitrusfrüchte oder weiße Schokoladenspäne

Zubereitung

Die weiße Schokolade und 60 ml der Sahne in einen kleinen Topf bei niedriger Temperatur unter Rühren schmelzen, bis die Masse glatt ist Anschließend zum Abkühlen zur Seite stellen.



Die Eigelbe und den Zucker in eine kleine hitzebeständige Schüssel geben. Die Schüssel über einen Topf mit sanft siedendem Wasser hängen (sie darf nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen). Eigelb und Zucker mit einem elektrischen Handrührgerät auf hoher Stufe 8 Minuten aufschlagen, bis die Masse sehr dick ist und sich ihr Volumen verdoppelt hat. Vom Herd nehmen und die Schüssel über Eiswasser hängen, dabei gelegentlich rühren, bis sie abgekühlt ist.

In einer weiteren Schüssel mit einem elektrischen Handrührgerät den Mascarpone und die restliche Sahne (250 ml) aufschlagen, bis sich weiche Spitzen bilden. Die abgekühlte Eimasse unter die Creme ziehen. Die Schokoladenmasse ebenfalls unterheben, beiseite stellen.

Wasser, Agavendicksaft und Yuzusaft in einer Schüssel verrühren. Die Löffelbiskuits kurz hineintauchen und dann auf den Boden einer Servierschale mit 800 ml Fassungsvermögen legen. Die Hälfte der Mascarponecreme darauf verteilen. Dann mit einer weiteren Schicht getauchter Löffelbiskuits und der restlichen Creme wiederholen. Das Tiramisu mindestens 4 Stunden oder über Nacht kühl stellen.

Zum Servieren mit Puderzucker bestäuben und mit kandierten Zitrusfrüchten und weißen Schokoladenspänen dekorieren.

Das Kochbuch erscheint im AT Verlag und kostet 37 Euro. © AT Verlag

Donna Hay: "Sunshine, Lemons and Sea Salt", AT Verlag, 37 Euro