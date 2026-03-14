Am Deininger Weiher zieht neues Leben ein: Ein junges Wirte-Trio übernimmt das traditionsreiche Waldhaus, setzt auf alpenländische Küche mit modernen Akzenten und will Ausflugsgäste, Familien und Gesellschaften pünktlich zur Biergarten-Saison wieder an den See locken.

Die drei neuen Wirte, die Hausbesitzer und ein Paulaner-Mann stoßen auf die Zukunft im Waldhaus am Deininger Weiher an.

Die Verträge mit den Hausbesitzern Klaus und Philipp Greulich und dem neuen Pächter Hacker-Pschorr sind unterzeichnet, jetzt wird noch umgebaut und pünktlich zum Start der Biergarten-Saison soll das Waldhaus Deininger Weiher wieder eröffnen. Zuletzt hatte es die Familie Tschurtschenthaler betrieben.

Nun soll das Wirte-Trio Christian Eckl-Nerding, Maximilian Baumbach und Julian Horvat frischen Wind in die Gaststätte bringen. Alle drei sind bereits aktiv in der Münchner Gastronomie. Eckl-Nerding und Horvat betreiben gemeinsam die Bar Ferdings am Gärtnerplatz. Baumbach ist nach seiner Ausbildung bei Kuffler seit einigen Jahren im Cateringbereich beschäftigt.

Gastronomie für jedermann – Ausflugsgäste, Familien und Gesellschaften

"Für uns war klar, dass wir hier weiterhin eine Gastronomie für jedermann – Ausflugsgäste, Familien und Gesellschaften – betreiben möchten", sagt Maximilian Kratzel, Gebietsverkaufsleiter bei Paulaner, zu der die Marke Hacker-Pschorr gehört. Auch die Hausbesitzer Greulich sind voller Vorfreude über ihre neuen Wirte: "Sie werden diesen wunderbaren Ort mit viel Charme, Freude und Leben bereichern."

Gemeinsam planen Eckl-Nerding, Baumbach und Horvat im Waldhaus am Deiniger Weiher eine Verbindung aus klassischer Ausflugsgastronomie, gehobenem Lokal sowie den unterschiedlichsten Veranstaltungen und Feiern schaffen.

"Wir waren sofort Feuer und Flamme"

Die Küche möchten sie wie gehabt alpenländisch halten, aber etwas anpassen. Traditionelle Gerichte werden zeitgemäß interpretiert. Die Köche sollen mit hochwertigen und regionalen Zutaten arbeiten.

"Es ist für uns eine echte Herzensangelegenheit, das Waldhaus Deininger Weiher zu übernehmen", sagt Eckl-Nerding, "wir waren sofort Feuer und Flamme und freuen uns schon jetzt auf die Wiedereröffnung."

Aktuell wird das Waldhaus noch umfassend saniert. Schon im April sollen der Kiosk und der Außenbereich am Deininger Weiher wieder eröffnen. Ab Mai will das neue Wirte-Trio dann die ersten Gäste im Lokal begrüßen und natürlich bewirten.