Professionelles Catering macht Events in München unvergesslich. Erfahren Sie, worauf es bei Auswahl, Planung und Kosten ankommt – und wie Sie den perfekten Anbieter finden.

07. April 2026 - 11:58 Uhr

Ob ein Geburtstagsbuffet in Bogenhausen oder großes Business-Event in der Münchner Innenstadt – Sommerkorn bringt Erfahrung, Leidenschaft und das nötige Equipment mit, damit Ihre Feier perfekt wird.

Professionelles Catering in München macht den Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Veranstaltung und einem unvergesslichen Erlebnis. Ob Firmenfeier im Herzen der Landeshauptstadt, Hochzeit am Stadtrand oder Meeting im Münchner Büro – die richtige kulinarische Begleitung hebt jedes Event auf ein neues Level.

Wichtigste Erkenntnisse

München hat eine starke Catering-Szene: Von traditionsreichen Familienbetrieben (bis 50+ Jahre Erfahrung) über Messe-Profis bis zu modernen, gesunden und nachhaltigen Anbietern.

Highlights: Bayerische Klassiker, Fingerfood, Live-Cooking, Office-Lunches und Zero-Additiv-Konzepte.

Preise pro Person: Fingerfood/Snacks ab 15–25 Euro, Buffets meist 25–45 Euro (zzgl. Personal/Getränke/Miete; Premium höher).

Buchung: Für große Events oder Hochsaison (Mai–Sep, Oktoberfest, Weihnachten) 2–6 Monate Vorlauf; Kleines oft kurzfristig machbar.

Lieferung: Ganz München plus Umland (z. B. Starnberg, Garching) – mit transparenten Pauschalen.

Der Münchner Caterer, Sommerkorn kennt die Ansprüche seiner Gäste und Kunden. © Sommerkorn Catering & Partyservice

Catering-Anbieter in München: Was der Markt bietet

München hat eine gewachsene und vielfältige Catering-Szene. Das Angebot reicht von inhabergeführten Familienbetrieben mit jahrzehntelanger Geschichte über spezialisierte Messecaterer bis hin zu modernen Anbietern mit Fokus auf gesunde und nachhaltige Küche. Für die meisten Anlässe – ob private Feier, Firmenveranstaltung oder Messeverpflegung – lassen sich in der Region Anbieter finden, die ab 30 Personen aufwärts kalkulieren.

Qualitative Unterschiede zeigen sich vor allem in drei Bereichen: der Herkunft und Verarbeitung der Zutaten, dem tatsächlichen Serviceumfang am Veranstaltungstag und der Verlässlichkeit bei Planung und Kommunikation im Vorfeld.

Sommerkorn ist Ihr Catering-Partner seit 1998: inhabergeführt, mit echtem Handwerk, das liefert, was es verspricht. © Sommerkorn Catering & Partyservice

Der richtige Caterer macht den Unterschied

Traditionsreiche Betriebe wie – seit 1998 als inhabergeführtes Familienunternehmen in München aktiv – stehen dabei für einen Ansatz, der handwerkliche Qualität mit persönlicher Betreuung verbindet. Statt standardisierter Pakete wird jede Veranstaltung individuell geplant, Menüs werden auf den Anlass, die Gästezahl und eventuelle Ernährungsanforderungen abgestimmt.

Wer in München einen Caterer sucht, sollte bei der Auswahl auf transparente Angebote, klare Kommunikation im Vorfeld und nachweisbare Referenzen achten – und frühzeitig anfragen, insbesondere für Termine in der Hochsaison zwischen Mai und September sowie rund um Weihnachten und das Oktoberfest.

Das erfahrene Team von Sommerkorn sorgt dafür, dass Ihre Veranstaltung ein kulinarisches Highlight wird. © Sommerkorn Catering & Partyservice

So funktioniert Ihre Catering-Bestellung in München

Der Weg von der ersten Anfrage bis zum gelungenen Event folgt einem strukturierten Ablauf, der Ihnen Sicherheit und Transparenz bietet.

Schritt 1: Kontaktaufnahme

Nehmen Sie per Telefon oder Online-Formular Kontakt auf mit folgenden Angaben:

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung

Ort in München oder Umgebung

Anlass (Hochzeit, Feier, Meeting, Richtfest etc.)

Geschätzte Gästezahl

Schritt 2: Beratung

Im persönlichen Gespräch werden besprochen:

Catering-Art: Buffet, Fingerfood, Menü, BBQ

Budgetrahmen pro Person in Euro

Besondere Anforderungen: Allergien, Technik, Personal

Stilrichtung und Atmosphäre

Schritt 3: Angebot

Sie erhalten ein individuelles Catering Angebot mit:

Detaillierter Auflistung aller Speisen und Getränke

Mietartikeln (Geschirr, Mobiliar, Ausstattung)

Serviceleistungen und Personalkosten

Transparenter Preisaufstellung

Schritt 4: Bestätigung

Nach Ihrer Bestätigung:

Feinanpassungen bis etwa 5–7 Werktage vor dem Event möglich

Finale Personenanzahl wird festgelegt

Ablaufplan wird finalisiert

Alle Details werden schriftlich bestätigt

Schritt 5: Durchführung

Am Veranstaltungstag kümmert sich Ihr Catering Partner um:

Pünktliche Anlieferung aller Komponenten

Professionellen Aufbau vor Ort

Betreuung während des gesamten Events

Abbau und Abholung nach Ende der Feier

Genießen Sie kulinarischen Hochgenuss auf Ihrem Event oder Ihrer Feier. © Sommerkorn Catering & Partyservice

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Catering in München

Wie früh sollte ich Catering für ein Event in München buchen?

Für größere Events ab ca. 80–100 Gästen ist eine Vorlaufzeit von 2–3 Monaten sinnvoll, besonders in der Hochzeits- und Messesaison von Mai bis September sowie im November. Kleinere Firmenmeetings oder private Feiern in München lassen sich oft auch mit 7–14 Tagen Vorlauf realisieren, solange Datum und Lieferzeit flexibel bleiben. Bei sehr beliebten Terminen wie dem Oktoberfest-Zeitraum, Weihnachten oder Silvester empfiehlt es sich, frühzeitig – idealerweise 3–6 Monate im Voraus – anzufragen.

Mit welchen Kosten pro Person muss ich für Catering in München rechnen?

Einfache Fingerfood- oder Snack-Caterings starten typischerweise im Bereich von etwa 15–25 Euro pro Person (zzgl. MwSt.). Umfangreichere Buffets mit mehreren Gängen, warmen Speisen und Desserts liegen meist zwischen 25–45 Euro pro Person, abhängig von Auswahl und Qualität der Zutaten. Zusätzliche Posten wie Servicepersonal, Getränke, Mietmöbel und Sonderwünsche werden separat kalkuliert und beeinflussen das Gesamtbudget.

Gibt es in München auch vegetarische, vegane oder allergenfreundliche Catering-Optionen?

Seriöse Caterer in München planen standardmäßig vegetarische und zunehmend auch vegane Komponenten in Buffets und Fingerfood ein. Bei Vorab-Information zu Allergien – etwa gegen Nüsse, Gluten oder Laktose – werden entsprechende Alternativen vorbereitet und klar gekennzeichnet. Empfehlenswert ist es, bei der Anfrage eine grobe Aufteilung der Gäste (z. B. Anteil vegetarisch/vegan) mitzuteilen, damit das Angebot passgenau kalkuliert wird.

Liefern Caterer in ganz München und auch ins Umland?

Die meisten professionellen Anbieter decken das gesamte Stadtgebiet München ab – inklusive Innenstadt, Schwabing, Bogenhausen, Sendling und Haidhausen. Häufig sind auch Lieferungen ins Umland möglich, etwa nach Garching, Starnberg, Fürstenfeldbruck oder Erding, gegebenenfalls mit Anfahrts- oder Lieferpauschalen. Nennen Sie bereits bei der Anfrage die genaue Adresse oder Location, damit Logistikzeiten und eventuelle Zufahrtsbeschränkungen berücksichtigt werden können.

Kann ich eigenes Equipment oder Getränke mitbringen, wenn ich Catering buche?

Viele Caterer in München sind flexibel, wenn Kunden eigene Weine, Spezialgetränke oder Dekoration mitbringen möchten. Eventuell fallen Korkgeld oder Handling-Gebühren an, wenn das Servicepersonal Fremdware serviert oder kühlt. Klären Sie diesen Punkt im Vorfeld schriftlich, um Transparenz bei Kosten und Verantwortung – etwa für Kühlung und Lagerung – zu schaffen.