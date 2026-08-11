Bio-Genusstour: Nachhaltig schlemmen rund um München

Urlaub vor der Haustür, klimafreundlich und köstlich: Die Bio-Genusstour des Bund Naturschutz führt zu zertifizierten Höfen, Wirtshäusern und Ausflugszielen rund um München – inklusive Tipps für nachhaltigen Genuss, Ausflüge mit der Familie und bayerische Bio-Küche.

Mit seinen 270.000 Mitgliedern ist der Bund Naturschutz (BN) nicht nur der älteste, sondern auch der größte Umweltschutzverband Bayerns. In Zeiten von Waldbränden, Wasserknappheit und immer längeren Hitzeperioden ist das Thema Klimaschutz brisanter denn je. Neben der politischen Arbeit sorgt der BN aber auch dafür, das Thema Bio auf genussvolle Weise unter die Leute zu bringen.

Die Kreisgruppe München des BN bringt die Broschüre "Bio Genusstour" heraus. © Bund Naturschutz

In München kümmert sich die Projektstelle "Ökologisch Essen" darum, ökologisch erzeugte Lebensmittel und Produkte, die ohne den Einsatz von Ackergiften, mineralischen Düngern oder Gentechnik kultiviert und hergestellt wurden, möglichst vielen Menschen schmackhaft zu machen. Das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) unterstützt und fördert die Projektstelle. Projektleiterinnen sind Anna Becker und Susanne Kiehl. Becker hat einen Master in Biologie, ist Expertin für ökologisch erzeugte Lebensmittel und nachhaltige Ernährung. Kiehl ist Köchin, Kräuterpädagogin und Gewürz-Sommelière.

Mit gezielten Coachings und Workshops werden Küchenverantwortliche in Gastronomie und Kantinen beim Umstieg auf mehr Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb unterstützt.

Anna Becker und Susanne Kiehl von der Projektstelle Ökologisch Essen. © Lena Grami

Nachhaltig schlemmen im Münchner Umland: Die Bio Genusstour

Aber für Münchnerinnen und Münchner hat die Projektstelle viel zu bieten: vom Einkaufsführer "Bio Bei Dir" über Kochkurse bis hin zu Tipps und Informationen rund um Bio-Lebensmittel in München. Gerade sind Sommerferien, und der Bund Naturschutz zeigt nicht nur, dass Urlaub daheim nachhaltig ist, sondern auch ganz viel Spaß und Genuss bieten kann.

Der Alte Wirt ist ein Familienbetrieb – mit wunderbaren Schattenplätzen im Biergarten. © Daniel von Loeper

In seiner Broschüre "Bio Genusstour" stellt der Verein jede Menge Bio-Ausflugsziele rund um München vor. Sie werden staunen, wie viele versteckte Perlen sich von Holzkirchen bis Pfaffenhofen, von Fürstenfeldbruck bis Ebersberg entdecken lassen – selbstverständlich alle bio-zertifiziert. Die Broschüre wurde in diesem Jahr komplett überarbeitet und ist kostenlos erhältlich in der Geschäftsstelle des BN München, Pettenkoferstr. 10a (2. Stock) und kann auch auf Anfrage (E-Mail an info@bn-muenchen.de) zugeschickt werden. Außerdem ist sie in der Stadt-Information im Münchner Rathaus erhältlich.

Ein paar der Ausflugsziele stellt Ihnen die AZ in ihrer neuen Serie vor. Alle lassen sich mit einem wunderbaren Ausflug oder einer kleinen Wanderung verbinden. Los geht’s in Grünwald.

Alter Wirt Grünwald

Fast noch in München, aber trotzdem in einer anderen Welt befindet sich der Alte Wirt in Grünwald. Sie erreichen ihn über eine idyllische Radltour durchs Isartal oder ein bisserl gemütlicher mit der Tramlinie 25. Und wenn Sie gar nicht mehr nach Hause wollen: Zum Bio-Restaurant gehört auch ein Hotel.

Hier serviert die Wirtsfamilie Portenlänger neu interpretierte bayerische Küche in 100 Prozent Bioqualität vom Schnitzel bis zum Salat. Traditionalisten freuen sich über den Schweinsbraten von Nacken und Wammerl in Dunkelbiersoße mit Semmel- und Kartoffelknödeln und Speckkrautsalat (23,50 Euro), Vegetarier über die geschmorte Zucchini, gefüllt mit Bulgur und Räuchertofu auf pikanter Paprika-Tomatensalsa (23 Euro).

Ein klassisches Schnitzel geht immer. Der Alte Wirt serviert es in Bio-Qualität. © Maximilian Sydow

Im zugehörigen Apfelgarten können Kinder spielen. Wer sich abkühlen möchte: Die Isar ist nur einen Katzensprung entfernt. Ebenfalls in der Umgebung: die Ritterburg Grünwald, das Walderlebniszentrum und das Bavaria-Filmgelände.



Marktplatz 1

82031 Grünwald